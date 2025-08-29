Apple e Samsung querem barrar comerciais da Xiaomi na Índia

De acordo com o site indiano The Economic Times, a Apple e a Samsung teriam enviado, separadamente, avisos de cessar e desistir (cease and desist, ou C&D) à Xiaomi referentes a campanhas publicitárias da marca chinesa as quais comparam seus produtos com os das empresas rivais na Índia.

As duas marcas, que dominam (juntas) cerca de 95% do mercado indiano de smartphones, teriam considerado as comparações feitas pela Xiaomi (que abusam da técnica conhecida como “marketing de emboscada”) depreciativas, já que elas atingem diretamente o valor das suas marcas.

Um dos anúncios referentes à Apple, como destacado pelo MacRumors, ocupa uma página inteira de um jornal local para desejar aos leitores um “feliz Dia da Mentira” caso eles acreditem que as câmeras do iPhone 16 Pro Max podem se igualar às do aparelho mais avançado da Xiaomi, o 15 Ultra.

Em outro anúncio, a Xiaomi descreve o conjunto de câmeras do iPhone 16 Pro Max como “fofo”, questionando sua superioridade em relação às câmeras do seu smartphone, bem como destaca seu preço mais acessível — estratégia que também foi adotada em anúncios contra a Samsung.

Especialistas ouvidos pelo ET, no entanto, acreditam que essa estratégia da Xiaomi deverá continuar, visto que a lei indiana não proíbe esse tipo de marketing, desde que ele seja justo e baseado em fatos — o que pode ser algo subjetivo e resultar em longas disputas judiciais entre as partes.

De qualquer forma, mesmo que a Apple e a Samsung consigam de alguma forma impedir a veiculação desses anúncios (ou caso a própria Xiaomi resolva atender aos pedidos de cessar e desistir), acredita-se que a marca chinesa já tenha colhido os frutos que desejava com essa estratégia — ainda mais agora, que o caso chegou à imprensa.