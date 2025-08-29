Como filtrar as suas viagens feitas na Uber [iPhone, iPad e web]

Caso use o aplicativo da Uber com frequência, você certamente já deve ter se perdido em meio a tantos registros de corridas realizadas dentro do serviço. Esse histórico pode ser conferido dentro da aba “Atividade” no caso do app para iPhones/iPads ou na seção “Atividade” na web.

Publicidade

Caso queira, você pode usar os filtros disponibilizados pelo serviço de transporte privado para encontrar alguma informação de uma viagem. A seguir, veja como localizar isso! 🚗

Como usar os filtros de viagens da Uber pelo iPhone/iPad

Com o app aberto, toque na aba “Atividade” para conferir o histórico de viagens realizadas. Para encontrar mais facilmente uma viagem, toque no botão localizado na parte superior direita.

Em seguida, selecione uma categoria (como “Meus pedidos” ou “Estabelecimento”) e uma opção, como “viagem de duas rodas”, “Uber Eats” (que não está mais disponível no Brasil, vale observar), “Veículos alugados”, dentre outros.

Publicidade

Vá até “Aplicar” para ver os resultados na tela.

Como usar os filtros de viagens da Uber pela web

Acesse o site da Uber no seu navegador predileto e faça login na sua conta. Depois, clique em “Atividade” (na parte superior direita) e use os menus suspensos ao lado de “Anteriores” para filtrar as corridas.