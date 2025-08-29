Como ocultar uma viagem do seu histórico da Uber [iPhone e iPad]

O Uber é um dos aplicativos de transporte mais usados pelos brasileiros, graças à sua popularidade e disponibilidade em milhares de cidades do país. Por aqui, nós já demos inúmeras dicas que podem facilitar o uso, como ativar o modo simples e revisar os logins feitos na sua conta, por exemplo.

Neste artigo, ensinaremos como é facilmente possível ocultar uma viagem do seu histórico de corridas realizadas dentro do serviço. Veja como fazer esse procedimento no seu iPhone e iPad! 🙂

Abra o app da Uber e toque na aba “Atividade”, na parte inferior. Selecione a viagem que deseja ocultar do seu histórico e toque em “Ocultar esta viagem”.

O serviço lembra que, ao fazer esse processo, a viagem será removida das suas atividades, mas não removerá a viagem dos registros permanentes da Uber.

Escolha “Confirmar” para concluir o processo.