Leitura de 2 minuto

Detecção de Acidente do iPhone ajuda a salvar jovem que dormiu ao volante nos EUA

Douglas Nascimento
29/08/2025 • 19:56
Wccftech
Detecção de Acidente no iPhone 14

E vamos a mais um caso de salvamento envolvendo um recurso ou dispositivo da Apple. Desta vez, a Detecção de Acidente (Crash Detection) do iPhone ajudou a chamar os serviços de emergência após uma adolescente se acidentar ao dormir ao volante enquanto dirigia.

De acordo com o WFMJ, a americana Lindsay Leskovac, de 16 anos, dirigia a sua caminhonete de volta para casa quando, durante a viagem, o cansaço começou a tomar conta do seu corpo — o que a fez adormecer, mesmo com ela tentando manter-se em alerta.

Obviamente, isso fez com que o veículo perdesse o controle, colidindo com dois postes e algumas árvores antes de parar perto de um corpo d’água. O impacto fez com que a jovem ficasse presa à caminhonete, incapaz de usar o iPhone e pedir socorro.

Felizmente os modelos mais recentes do smartphone da Maçã (iPhones 14 ou mais recentes), bem como alguns modelos de Apple Watches, são capazes de fazer isso sozinhos quando detectam um impacto acidental. O aparelho ligou automaticamente para o 911 (número de emergência nos Estados Unidos), levando os socorristas até o local para resgatá-la.

A mãe de Leskovac afirmou que a jovem estava consciente durante a ligação e a manteve por 22 minutos. Com a filha se recuperando no hospital, a mulher agora alerta sobre os perigos de dirigir com sono e aconselha que usuários mantenham a Detecção de Acidente ativada.

via 9to5Mac

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
