Detecção de Acidente do iPhone ajuda a salvar jovem que dormiu ao volante nos EUA

E vamos a mais um caso de salvamento envolvendo um recurso ou dispositivo da Apple. Desta vez, a Detecção de Acidente (Crash Detection) do iPhone ajudou a chamar os serviços de emergência após uma adolescente se acidentar ao dormir ao volante enquanto dirigia.

Publicidade

De acordo com o WFMJ, a americana Lindsay Leskovac, de 16 anos, dirigia a sua caminhonete de volta para casa quando, durante a viagem, o cansaço começou a tomar conta do seu corpo — o que a fez adormecer, mesmo com ela tentando manter-se em alerta.

Obviamente, isso fez com que o veículo perdesse o controle, colidindo com dois postes e algumas árvores antes de parar perto de um corpo d’água. O impacto fez com que a jovem ficasse presa à caminhonete, incapaz de usar o iPhone e pedir socorro.

Felizmente os modelos mais recentes do smartphone da Maçã (iPhones 14 ou mais recentes), bem como alguns modelos de Apple Watches, são capazes de fazer isso sozinhos quando detectam um impacto acidental. O aparelho ligou automaticamente para o 911 (número de emergência nos Estados Unidos), levando os socorristas até o local para resgatá-la.

Publicidade

A mãe de Leskovac afirmou que a jovem estava consciente durante a ligação e a manteve por 22 minutos. Com a filha se recuperando no hospital, a mulher agora alerta sobre os perigos de dirigir com sono e aconselha que usuários mantenham a Detecção de Acidente ativada.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhones 15 e 15 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$5.849,10

Preço parcelado: a partir de R$6.499,00 em até 12x

Cores: azul, rosa, amarelo, verde ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via 9to5Mac