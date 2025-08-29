Navegue

Divulgação/Apple

“KPOPPED – Sem Fronteiras” e a 2ª temporada de “Ilha das Formas” são as estreias do dia no Apple TV+

Bruno S. Gentile
29/08/2025 • 09:00
Leitura de 2 minuto

Duas produções originais estreiam hoje no catálogo do Apple TV+: a competição musical KPOPPED – Sem Fronteiras, estrelada por PSY e Megan Thee Stallion, e a segunda temporada de “Ilha das Formas” (“Shape Island”), série infantil vencedora dos Emmy Awards.

Vamos conferir detalhes sobre cada uma, a seguir.

“KPOPPED – Sem Fronteiras”

“KPOPPED – Sem Fronteiras” reúne grupos de K-pop e artistas ocidentais em batalhas musicais diante de um público ao vivo em Seul, na Coreia do Sul. Cada episódio propõe a criação de uma nova música, cuja performance será avaliada pela plateia, que então define o vencedor da rodada.

Divulgação/Apple

Os oito episódios do reality já estão disponíveis e contam com artistas como Billlie, ITZY, Kep1er, JO1, ATEEZ, STAYC, Kiss of Life, BLACKSWAN, Megan Thee Stallion, Patti LaBelle, Mel B e Emma Bunton (das Spice Girls), Vanilla Ice, Taylor Dayne, Kesha, Eve, J Balvin, Kylie Minogue, TLC, Boy George, Jess Glynne, Ava Max e Boyz II Men.

Criada por Lionel Richie, a produção tem ainda Megan Thee Stallion como produtora executiva, ao lado de nomes como Moira Ross, Miky Lee e Greg Foster, junto com Harry H.K. Shin, Jake Hong e Ki-woong Kim. Chris Culvenor, Paul Franklin, Wes Dening e David Tibballs são produtores executivos pela Eureka Productions, ao lado de Bruce Eskowitz.

“KPOPPED – Sem Fronteiras” é a segunda produção do streaming da Maçã dedicada ao universo do K-pop, sucedendo a docussérie “Ídolos do K-pop” (“K-Pop Idols”), também disponível no serviço.

“Ilha das Formas”

Voltada ao público infantil, “Ilha das Formas” retorna com oito novos episódios, todos já disponíveis. A série acompanha as aventuras de Quadrado, Círculo e Triângulo — três formas com personalidades diferentes que exploram amizade e trabalho em equipe em uma ilha fictícia. O visual artesanal e o tom educativo permanecem como marca da produção, que integra a linha de conteúdos da plataforma voltados a crianças.

O elenco principal conta com as vozes de Yvette Nicole Brown, Harvey Guillén, Scott Adsit e Gideon Adlon. Os autores da trilogia de livros (Mac Barnett e Jon Klassen) assinam a produção executiva da série, enquanto Ryan Pequin assume como roteirista principal e coprodutor executivo.

Divulgação/Apple

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
