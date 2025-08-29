“KPOPPED – Sem Fronteiras” e a 2ª temporada de “Ilha das Formas” são as estreias do dia no Apple TV+

Duas produções originais estreiam hoje no catálogo do Apple TV+: a competição musical “KPOPPED – Sem Fronteiras“, estrelada por PSY e Megan Thee Stallion, e a segunda temporada de “Ilha das Formas” (“Shape Island”), série infantil vencedora dos Emmy Awards.

Vamos conferir detalhes sobre cada uma, a seguir.

“KPOPPED – Sem Fronteiras”

“KPOPPED – Sem Fronteiras” reúne grupos de K-pop e artistas ocidentais em batalhas musicais diante de um público ao vivo em Seul, na Coreia do Sul. Cada episódio propõe a criação de uma nova música, cuja performance será avaliada pela plateia, que então define o vencedor da rodada.

Os oito episódios do reality já estão disponíveis e contam com artistas como Billlie, ITZY, Kep1er, JO1, ATEEZ, STAYC, Kiss of Life, BLACKSWAN, Megan Thee Stallion, Patti LaBelle, Mel B e Emma Bunton (das Spice Girls), Vanilla Ice, Taylor Dayne, Kesha, Eve, J Balvin, Kylie Minogue, TLC, Boy George, Jess Glynne, Ava Max e Boyz II Men.

Criada por Lionel Richie, a produção tem ainda Megan Thee Stallion como produtora executiva, ao lado de nomes como Moira Ross, Miky Lee e Greg Foster, junto com Harry H.K. Shin, Jake Hong e Ki-woong Kim. Chris Culvenor, Paul Franklin, Wes Dening e David Tibballs são produtores executivos pela Eureka Productions, ao lado de Bruce Eskowitz.

“KPOPPED – Sem Fronteiras” é a segunda produção do streaming da Maçã dedicada ao universo do K-pop, sucedendo a docussérie “Ídolos do K-pop” (“K-Pop Idols”), também disponível no serviço.

“Ilha das Formas”

Voltada ao público infantil, “Ilha das Formas” retorna com oito novos episódios, todos já disponíveis. A série acompanha as aventuras de Quadrado, Círculo e Triângulo — três formas com personalidades diferentes que exploram amizade e trabalho em equipe em uma ilha fictícia. O visual artesanal e o tom educativo permanecem como marca da produção, que integra a linha de conteúdos da plataforma voltados a crianças.

O elenco principal conta com as vozes de Yvette Nicole Brown, Harvey Guillén, Scott Adsit e Gideon Adlon. Os autores da trilogia de livros (Mac Barnett e Jon Klassen) assinam a produção executiva da série, enquanto Ryan Pequin assume como roteirista principal e coprodutor executivo.

