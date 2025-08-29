MacMagazine no Ar #646: “Awe dropping”, “AirPods Pro 3”, futuros iPhones, Gemini na nova Siri e mais!

E hoje é dia de MacMagazine no Ar! 😃 Esta é a 646ª edição do nosso podcast.
Participantes do dia
- Rafael Fischmann [@rfischmann]
- Eduardo Marques [@eduardomarques]
A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya].
Pauta do episódio
00:00Introdução
05:53É oficial: o evento de apresentação dos “iPhones 17” acontecerá em 9/9
13:34“AirPods Pro 3” com sensor cardíaco poderão ser lançados já neste ano
23:56iOS 26 habilitará recarga Qi2 a 25W nos iPhones 16
29:30Rumor: iPhone dobrável terá 4 câmeras, Touch ID e modem “C2” avançado
37:32Apple e Google discutem uso do Gemini para nova versão da Siri, diz Bloomberg
43:32Elon Musk processa Apple por beneficiar a OpenAI em seus sistemas
51:08Encerramento
Nosso podcast está disponível no Apple Podcasts, no Spotify, no YouTube, no Amazon Music, no Deezer, num perfil do portal SoundCloud ou diretamente num feed RSS.
Links citados na introdução
Gravação ao vivo
Todas as nossas gravações do podcast são transmitidas ao vivo pelo YouTube, com interação via (Super) Chats.
Gravação: 28 de agosto de 2025
Duração: 54min22
Trilha sonora: Barenaked Ladies