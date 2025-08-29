Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Foto de Amanz na Unsplash
Homem segurando um iPhone 16 ultramarino

Oferta: iPhone 16 de 128GB por R$4.599 à vista!

Pedro Henrique Nunes
29/08/2025 • 17:08
Leitura de 1 minuto

Lançado no finalzinho do ano passado, o iPhone 16 traz vários recursos bacanas na sua ficha técnica. Como exemplos, podemos destacar a sua tela de 6,1 polegadas, o seu conjunto de duas câmeras (com um sistema Fusion de 48 megapixels e uma câmera ultra-angular de 12MP) e o processador A18, além da presença do Controle da Câmera (Camera Control) e do botão de Ação (Action Button).

Publicidade

Se você está atrás desse modelo, hoje a Amazon está com uma promoção muito boa. Trata-se da versão de 128GB, nas cores branca, preta, rosa ou ultramarino. Ele está saindo por R$5.267,16.

Levando em conta que o preço tabelado desse modelo aqui no Brasil é de R$7.799,00, estamos diante de um desconto de 32%. Esse valor ainda pode ser dividido em até 12 vezes nos cartões de crédito.

Já para quem preferir pagar à vista, o preço fica melhor: ele cai para R$4.599,00 — representando um desconto de 34% em relação ao preço à vista da Apple, de R$7.019,10.

Publicidade

Todos os descontos de promoções divulgadas pelo MacMagazine são calculados com base nos preços sugeridos pela Apple ou por outras fabricantes. Pode ser que um determinado produto seja comumente encontrado por valores inferiores em redes varejistas, mas a nossa base de comparação é sempre em cima das tabelas oficiais.

Aproveitem! 📱

Fique sempre por dentro das ofertas!

Se você não é louco, é claro que gosta de economizar. E, para isso, o MacMagazine tem diversas opções para ajudar você a conseguir comprar o seu produto Apple pagando menos!

Você pode usar a nossa extensão para os navegadores Chrome/Opera/Edge, acompanhar as ofertas pelo MM Fórum, pelo Facebook, pelo X/Twitter, pelo Threads, pelo Mastodon ou por um canal no Telegram. Escolha a melhor opção para você — ou todas, para depois não se arrepender — e economize! 😉

Publicidade

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via TudoCelular.com

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

WhatsApp corrige brecha gravíssima nos seus apps para iOS e macOS
Posts relacionados