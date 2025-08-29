Navegue

Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: Kick Ass Commandos, Roundguard, Moleculist e mais!

Marcelo Melo
29/08/2025 • 20:23
Kick Ass Commandos

Para esta sexta-feira, aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

Desenvolvido pela Anarchy Enterprises, Kick Ass Commandos é um jogo de estratégia e ação que garante horas de diversão!

Você foi escolhido para ser o líder em uma missão de combate pelo mundo cujo objetivo é salvar os seus camaradas, acabar com a produção de Krystal Yayo e com todos os inimigos pelo caminho.

Seu inimigo foi ganhando presença global com a produção de uma droga altamente viciante, que transforma pessoas em hordas de zumbis. Se você demorar muito, pode ser que não sobre nada do que conhecemos como mundo.

Publicidade

E aí, você conseguirá deter esse mal?

YouTube video

Bom jogo! 🕹

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$90 em descontos:

Jogos

Jogo de ação.

Publicidade

Jogo de aventura.

Simulador.

Aplicativos

Acompanhe a sua vida em forma de moléculas.

Publicidade

Arte em texto.

Aproveitem as ofertas e tenham um excelente final de semana! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️

Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
