Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Reino Unido também quer acesso ao serviço padrão do iCloud, indica documento

Douglas Nascimento
29/08/2025 • 09:59
Proteção Avançada de Dados do iCloud no iPhone sobre bandeira do Reino Unido

Mesmo com a notícia recente de que o Reino Unido teria desistido de exigir que a Apple fornecesse uma backdoor para dados do iCloud de usuários dos Estados Unidos, o Financial Times revelou hoje que o governo ainda não modificou sua ordem e, ainda, que ela é bem mais abrangente do que se imaginava.

Publicidade

Um novo documento judicial publicado pelo Investigatory Powers Tribunal (IPT) do país mostram que a ordem recebida pela empresa há alguns meses do governo britânico não se limita apenas aos dados do iCloud que estão protegidos com a criptografia de ponta a ponta da Proteção Avançada de Dados (Advanced Data Protection, ou ADP).

Posts relacionados

A Apple, vale recordar, removeu esse recurso do iOS no país em fevereiro justamente para evitar fornecer uma porta de acesso a dados aos quais nem ela mesma tem acesso. Imaginava-se que esse era o ponto crítico da demanda do governo, uma vez que ele não tinha como solicitá-los à Maçã em investigações.

Mas o novo documento sugere que o governo britânico também queria acessar em massa o serviço padrão do iCloud, demandando da Apple a obrigação de “fornecer e manter a capacidade de divulgar categorias de dados armazenados em um serviço de backup em nuvem” — provavelmente mensagens ou senhas.

Publicidade

Outro ponto destacado no documento (esse, já amplamente conhecido) seria a capacidade de acessar esses dados não apenas de usuários do Reino Unido, mas de todos os usuários do serviço — o que, obviamente, abrange pessoas em outros países onde a Apple opera seu serviço de armazenamento.

Esse detalhe contradiz a afirmação recente supracitada do governo dos EUA, o qual afirmou que o Reino Unido desistiu de solicitar o acesso a dados de cidadãos americanos à Apple. No entanto, pode ser que o governo britânico apenas não tenha tomado medidas legais para revogar ou limitar o escopo da medida ainda.

Procurados pelo FT, o governo do Reino Unido afirmou não comentar “questões operacionais” (incluindo “confirmar ou negar a existência” delas), enquanto a Apple se recusou a comentar o caso.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

WhatsApp testa recados temporários no seu aplicativo para iOS
Próx. Post

Vendedores surfam na popularidade do AirTag para anunciar rastreadores “indetectáveis” no TikTok
Posts relacionados