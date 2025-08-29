Reino Unido também quer acesso ao serviço padrão do iCloud, indica documento

Mesmo com a notícia recente de que o Reino Unido teria desistido de exigir que a Apple fornecesse uma backdoor para dados do iCloud de usuários dos Estados Unidos, o Financial Times revelou hoje que o governo ainda não modificou sua ordem e, ainda, que ela é bem mais abrangente do que se imaginava.

Publicidade

Um novo documento judicial publicado pelo Investigatory Powers Tribunal (IPT) do país mostram que a ordem recebida pela empresa há alguns meses do governo britânico não se limita apenas aos dados do iCloud que estão protegidos com a criptografia de ponta a ponta da Proteção Avançada de Dados (Advanced Data Protection, ou ADP).

A Apple, vale recordar, removeu esse recurso do iOS no país em fevereiro justamente para evitar fornecer uma porta de acesso a dados aos quais nem ela mesma tem acesso. Imaginava-se que esse era o ponto crítico da demanda do governo, uma vez que ele não tinha como solicitá-los à Maçã em investigações.

Mas o novo documento sugere que o governo britânico também queria acessar em massa o serviço padrão do iCloud, demandando da Apple a obrigação de “fornecer e manter a capacidade de divulgar categorias de dados armazenados em um serviço de backup em nuvem” — provavelmente mensagens ou senhas.

Publicidade

Outro ponto destacado no documento (esse, já amplamente conhecido) seria a capacidade de acessar esses dados não apenas de usuários do Reino Unido, mas de todos os usuários do serviço — o que, obviamente, abrange pessoas em outros países onde a Apple opera seu serviço de armazenamento.

Esse detalhe contradiz a afirmação recente supracitada do governo dos EUA, o qual afirmou que o Reino Unido desistiu de solicitar o acesso a dados de cidadãos americanos à Apple. No entanto, pode ser que o governo britânico apenas não tenha tomado medidas legais para revogar ou limitar o escopo da medida ainda.

Procurados pelo FT, o governo do Reino Unido afirmou não comentar “questões operacionais” (incluindo “confirmar ou negar a existência” delas), enquanto a Apple se recusou a comentar o caso.