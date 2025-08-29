Navegue

TikTok libera o envio de mensagens de voz e imagens nas DMs

Bruno S. Gentile
29/08/2025

O TikTok anunciou novas funcionalidades para seu recurso de mensagens diretas, permitindo que usuários enviem mensagens de voz de até 60 segundos e compartilhem até nove imagens/vídeos em conversas individuais ou em grupo.

Com a novidade, a plataforma continua a estabelecer seu posicionamento como um espaço de interação social, aproximando-se da experiência oferecida pelo WhatsApp, Instagram e o iMessage.

As imagens e vídeos podem ser capturados pela câmera ou selecionados da galeria do dispositivo, com opção de edição antes do envio. No entanto, por questões de segurança, não é permitido que esse tipo de mídia seja usado como primeira mensagem para outro usuário. O TikTok também exibirá lembretes para que os remetentes protejam sua privacidade ao compartilhar conteúdos.

Para garantir proteção extra, o aplicativo utiliza sistemas automáticos capazes de bloquear imagens com nudez. Usuários entre 16 e 18 anos têm esse recurso ativado por padrão, enquanto maiores de idade podem optar por ativá-lo nas configurações. As DMs seguem indisponíveis para menores de 16 anos.

As novidades chegam após outras adições recentes, como os chats em grupo com até 32 participantes e as Salas de bate-papo do criador (Creator Chat Room), voltadas para a interação entre criadores e seguidores.

Segundo a ByteDance, o envio de áudios e imagens nas DMs será disponibilizado gradualmente nas próximas semanas para todos os usuários.

TechCrunch

