Vendedores surfam na popularidade do AirTag para anunciar rastreadores “indetectáveis” no TikTok

Uma reportagem do 404 Media jogou luz sobre uma situação um tanto preocupante que tem acontecido no TikTok: a venda de rastreadores à la AirTag, da Apple, supostamente feitos com o objetivo de espionar pessoas.

Nos vídeos encontrados pelo veículo, é bem comum que esses dispositivos sejam comparados ao acessório da Maçã — que, como bem sabemos, também já foi pego sendo usado por criminosos para monitorar suas vítimas.

Um das contas encontradas vendendo rastreadores “indetectáveis”.

Acontece que, como bem sabemos, o AirTag conta com recursos de segurança que o tornam um rastreador não muito útil para stalkers, como alertas sonoros e notificações no iPhone. De acordo com os vídeos supracitados, essas “cópias” do rastreador se destacam justamente por não contarem com nada disso.

Um dos vídeos compartilhados pela reportagem encoraja os possíveis compradores do rastreador a usá-lo para rastrear suas parceiras sem o seu consentimento — o que, obviamente, é um crime na maioria dos países e regiões:

Se a sua namorada diz que só sai com as amigas todas as noites, é melhor você colocar um desses no carro dela — não, não é um AirTag, é um rastreador GPS de verdade. E, ao contrário dos AirTags, essa coisa não emite som, não envia alertas, ela nunca saberá que está lá. É minúsculo, preto, magnético, esconda-o embaixo do banco, no porta-malas, onde quer que seja. Ele tem seu próprio SIM para que você possa rastreá-la em qualquer lugar do mundo, sem Wi-Fi, sem Bluetooth, apenas dados de localização brutos sempre que quiser.

Quem adquiriu esse produto, no entanto, se decepcionou, já que, como evidenciado por uma série de avaliações na internet, ele não funciona como esperado, além de ser facilmente detectado pelo app Buscar (Find My), do iOS — algo que muitos dos vídeos dizem claramente que não aconteceria.

Avaliações negativas do acessório em questão, todas com apenas uma estrela (de cinco).

Por ser compatível com o serviço de rastreamento da Maçã, esses dispositivos acabam emitindo os mesmos alertas do AirTag, o que torna a situação como um todo ainda mais esdrúxula.

Depois da denúncia do 404 Media, alguns desses vídeos foram removidos pelo TikTok, que proíbe a promoção de crimes (como o stalking) em seus vídeos. Muitos outros, no entanto, ainda podem ser encontrados na plataforma, indicando se tratar de um problema muito maior.

Esses rastreadores à la AirTag são comumente vendidos por algo em torno de US$10 (o rastreador da Apple custa US$25) e também podem ser encontrados em outras plataformas, como o Alibaba — e sem toda a parte potencialmente criminosa envolvida.

