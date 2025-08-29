Vídeos da Apple mostram como cancelar assinaturas, recuperar fotos apagadas, fazer backups no iCloud e mais!

A Apple Brasil publicou recentemente uma nova leva de vídeos de suporte em seu canal no YouTube, com instruções em português para ajudar usuários a resolverem dúvidas e tarefas rotineiras em seus dispositivos.

Entre os vídeos mais recentes, os temas abordam funções essenciais do iPhone e da App Store, como backup, gerenciamento de armazenamento, controle parental e recuperação de dados. Confira-os abaixo!

Como cancelar uma assinatura no iPhone

Saiba como visualizar e cancelar assinaturas ativas da sua Conta Apple diretamente pelo iPhone, seja para serviços da própria Apple ou de terceiros vinculados à App Store.

Você pode seguir o passo a passo detalhado também nesse nosso artigo.

Como fazer backup do iPhone no iCloud

Aprenda como ativar e configurar o backup automático do iPhone no iCloud, garantindo que suas informações estejam seguras e possam ser restauradas em caso de perda ou troca de aparelho.

Também explicamos esse processo em um tutorial completo aqui.

Como fazer upgrade e gerenciar o armazenamento no iCloud no iPhone

Entenda como verificar o espaço disponível no iCloud, contratar planos de armazenamento maiores e liberar espaço deletando dados desnecessários,

Confira também o passo a passo nesse nosso tutorial.

Como recuperar fotos apagadas no iPhone ou iPad

Veja como acessar o álbum “Apagados” no app Fotos e restaurar imagens deletadas acidentalmente dentro do prazo permitido pelo sistema.

Temos também esse guia com outras formas de recuperar arquivos excluídos.

Como gerenciar compras da App Store em dispositivos de crianças

Descura como configurar o Compartilhamento Familiar para aprovar ou limitar compras feitas por crianças na App Store, garantindo maior controle sobre os gatos e os conteúdos acessados.

Esse recurso é detalhado nesse nosso artigo, com todos os passos.

Essas são algumas dicas úteis disponibilizadas pela Maçã, especialmente para usuários que desejam manter seus dispositivos organizados e seguros, ou para pais que buscam maior controle sobre o uso da tecnologia em seu contexto familiar.