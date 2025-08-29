WhatsApp testa recados temporários no seu aplicativo para iOS

O WhatsApp começou a testar recentemente no iOS um novo recurso o qual permite que usuários definam um tempo de expiração para recados — outrora chamados de status.

Embora os recados sejam comumente usados por usuários para compartilhar alguma frase estilizada, eles também são muito úteis para comunicar se você está ou não disponível para conversar.

Com essa novidade, é possível definir um recado como “☕ Em pausa para o café” e configurá-lo para sumir depois de uma hora, por exemplo, evitando que ele continue mesmo depois de encerrada essa atividade.

Segundo o WABetaInfo, esses recados temporários serão exibidos também no topo da interface de conversa, alternando com a informação de “visto por último”. Assim, contatos podem saber se você está ocupado(a) sem precisar acessar o seu perfil no WhatsApp.

Esses recados efêmeros também trazem certo nível de personalização, já que é possível adicionar um emoji ao texto — o que pode ser útil para comunicar melhor a sua situação.

Como é possível notar na captura de tela acima, há opção predefinidas que permitem manter um recado em exibição por até uma semana. No entanto, também é possível configurar um período personalizado, o qual pode durar até um mês.

Vale notar que é possível alterar o conteúdo do recado mesmo após publicá-lo, além conferir quanto tempo falta para ele sumir nas configurações do mensageiro. Também continua sendo possível impedir que alguns contatos leiam seu recado por meio dos ajustes de privacidade do app.

Os recados temporários foram notados na versão 25.23.10.78 do WhatsApp para iOS, disponível no TestFlight. A expectativa é que eles sejam liberados para mais testadores nas próximas semanas.