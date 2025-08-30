Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Imagem de William McDonald por Pixabay
Ícone do Instagram

Como desativar as prévias automáticas em mensagens no Instagram [iPhone e web]

Pedro Henrique Nunes
30/08/2025 • 15:00
Leitura de 1 minuto

Em bate-papos criptografados de ponta a ponta no Instagram, a rede social permite que você veja uma prévia automática do conteúdo compartilhado, como é o caso de publicações, Stories e Reels de contas públicas.

Publicidade

Apesar de essa função já vir habilitada, é possível desativar as prévias automáticas no Instagram a qualquer momento, caso prefira assim. A seguir, veja como fazer esse procedimento no seu iPhone, iPad e Mac! 💬

Posts relacionados

Como desativar as prévias automáticas do Instagram no iPhone/iPad

Com o Instagram aberto, vá até o seu perfil e toque nos três risquinhos, no canto superior direito.

Selecione “Mensagens e respostas ao story” e “Prévias” para fazer a escolha.

Como desativar as prévias automáticas do Instagram na web

Com a sua conta logada no site do Instagram, clique em “Mais” (no canto inferior esquerdo) e vá em “Configurações”.

Acesse “Gerenciar mensagens criptografadas de ponta a ponta” se você ativou a criptografia ou “Gerenciar o que vê nas mensagens”, se não ativou. Clique no botão ao lado de “Permitir prévias automáticas” para ativar ou desativar isso.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como encontrar a aba “Amigos” no Instagram do iPhone
Posts relacionados