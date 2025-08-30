Como desativar as prévias automáticas em mensagens no Instagram [iPhone e web]

Em bate-papos criptografados de ponta a ponta no Instagram, a rede social permite que você veja uma prévia automática do conteúdo compartilhado, como é o caso de publicações, Stories e Reels de contas públicas.

Apesar de essa função já vir habilitada, é possível desativar as prévias automáticas no Instagram a qualquer momento, caso prefira assim. A seguir, veja como fazer esse procedimento no seu iPhone, iPad e Mac! 💬

Como desativar as prévias automáticas do Instagram no iPhone/iPad

Com o Instagram aberto, vá até o seu perfil e toque nos três risquinhos, no canto superior direito.

Selecione “Mensagens e respostas ao story” e “Prévias” para fazer a escolha.

Como desativar as prévias automáticas do Instagram na web

Com a sua conta logada no site do Instagram, clique em “Mais” (no canto inferior esquerdo) e vá em “Configurações”.

Acesse “Gerenciar mensagens criptografadas de ponta a ponta” se você ativou a criptografia ou “Gerenciar o que vê nas mensagens”, se não ativou. Clique no botão ao lado de “Permitir prévias automáticas” para ativar ou desativar isso.