Como encontrar a aba “Amigos” no Instagram do iPhone

Recentemente, o Instagram anunciou algumas boas novidades para os usuários da rede social. Dentre elas, está uma nova seção “Amigos” na área de Reels.

Publicidade

Como o nome já sugere, ela permite que você visualize os conteúdos públicos criados, curtidos, comentados ou repostados pelos seus amigos, além de recomendações de blends iniciadas por você.

Veja como encontrar e usar essa área! 😉

Para encontrar a seção “Amigos” dos Reels, abra o Instagram no seu iPhone. Em seguida, toque em cima de qualquer vídeo para abri-lo em tela cheia. Selecione “Amigos”, na parte superior da tela — com isso, o feed de Reels dos seus amigos será exibido.

Ao visualizar um vídeo, você ainda poderá facilmente falar com a pessoa que interagiu com o conteúdo, como mandar uma mensagem privada para ela, por exemplo.

Para voltar ao feed normal de Reels, toque em “Reels”, na parte superior.