Como postar uma Live Photo como vídeo em loop no feed do Instagram [iPhone]

Além de poder usar uma Live Photo capturada pelo iPhone como um boomerang nos Stories do Instagram, a rede social da Meta também permite usar outro truque parecido.

Publicidade

Trata-se da possibilidade de usar uma foto animada como um vídeo em loop a ser publicado no feed — ou seja, que aparecerá na timeline dos seus seguidores e no seu perfil.

Veja como fazer! 😉

Com o Instagram aberto no iPhone, toque no “+” (na barra inferior). Com “Post” selecionado na parte inferior, escolha a Live Photo desejada.

Após isso, use o botão “Foto” (na parte superior esquerda) para alterná-la para “Loop”. Vá até “Avançar” e siga os demais passos para finalizar a postagem.