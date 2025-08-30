Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Foto de Primakov / Depositphotos
Ícone do Instagram

Como postar uma Live Photo como vídeo em loop no feed do Instagram [iPhone]

Pedro Henrique Nunes
30/08/2025 • 12:00
Leitura de 1 minuto

Além de poder usar uma Live Photo capturada pelo iPhone como um boomerang nos Stories do Instagram, a rede social da Meta também permite usar outro truque parecido.

Publicidade

Trata-se da possibilidade de usar uma foto animada como um vídeo em loop a ser publicado no feed — ou seja, que aparecerá na timeline dos seus seguidores e no seu perfil.

Veja como fazer! 😉

Posts relacionados

Com o Instagram aberto no iPhone, toque no “+” (na barra inferior). Com “Post” selecionado na parte inferior, escolha a Live Photo desejada.

Após isso, use o botão “Foto” (na parte superior esquerda) para alterná-la para “Loop”. Vá até “Avançar” e siga os demais passos para finalizar a postagem.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Vídeo: MacBook Creator Case e Hybrid Sling, da SANDMARC
Posts relacionados