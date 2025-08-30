MM Fórum: app Oxigênio do Sangue, primeiro Mac, limpador de lentes Zeiss e mais!

Semanalmente, nosso moderador Marcelo Melo seleciona cinco tópicos que estejam rolando no MM Fórum para serem destacados por aqui.
Os tópicos são escolhidos de acordo com o nosso bom senso, pelo número de respostas, pela atualidade do assunto e/ou por quão úteis eles podem ser para o público em geral.
Vamos aos links desta semana?
|Tópico
|Autor
|Respostas
|Problema com o App Oxigênio no Sangue no Apple Watch Series 10
|Gustavo de Paula
|5
|Meu Primeiro Mac
|Vanee
|2
|Sugestão: Adicionar controle de volume do toque/alertas na Central de Controle
|Maurinho Saldanha
|2
|Como remover completamente jogos desinstalados da steam
|Paule Marques
|1
|Limpador de lentes Zeiss (lens wipes)
|tgsl
|1
Boas discussões, pessoal! 😉