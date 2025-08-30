Vídeo: MacBook Creator Case e Hybrid Sling, da SANDMARC

Quem acompanha o nosso site/canal há bastante tempo certamente já viu nós falando de vários produtos bacanas da SANDMARC, e hoje não é diferente.
Desta vez, apresentamos-lhes a MacBook Creator Case e o Hybrid Sling — dois produtos recentemente lançados pela marca que são excelentes para você levar seu MacBook [Air/Pro], iPad, acessórios tech, lentes e afins para cima e para baixo.
Ambos os produtos são feitos de nylon balístico 840D, contam com zíperes de metal YKK à prova d’água, têm compartimento escondido para AirTag e seguem uma mesma e bacana identidade visual.
A MacBook Creator Case está disponível em versões de 14 e 16 polegadas, porém obviamente a maior também comporta laptops menores.
