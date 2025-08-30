Navegue

Vídeo: MacBook Creator Case e Hybrid Sling, da SANDMARC

Rafael Fischmann
30/08/2025 • 10:30
Leitura de 1 minuto

Quem acompanha o nosso site/canal há bastante tempo certamente já viu nós falando de vários produtos bacanas da SANDMARC, e hoje não é diferente.

Desta vez, apresentamos-lhes a MacBook Creator Case e o Hybrid Sling — dois produtos recentemente lançados pela marca que são excelentes para você levar seu MacBook [Air/Pro], iPad, acessórios tech, lentes e afins para cima e para baixo.

YouTube video
Ambos os produtos são feitos de nylon balístico 840D, contam com zíperes de metal YKK à prova d’água, têm compartimento escondido para AirTag e seguem uma mesma e bacana identidade visual.

A MacBook Creator Case está disponível em versões de 14 e 16 polegadas, porém obviamente a maior também comporta laptops menores.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Rafael Fischmann
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 16 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
