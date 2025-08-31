Navegue

Ícones do WhatsApp e do Instagram

Como compartilhar uma foto ou um vídeo do WhatsApp no Instagram [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
31/08/2025 • 15:00
A Meta é dona não só do Facebook, como também do Instagram e do WhatsApp — alguns dos aplicativos mais usados no Brasil. Caso você tenha ambos os apps instalados no seu iPhone, uma dica muito interessante talvez lhe agrade.

Trata-se da possibilidade de compartilhar uma foto ou um vídeo que tenha sido enviado ou recebido no WhatsApp diretamente no seu Instagram — seja nos stories, no feed ou por mensagem privada para alguém.

Veja como fazer! 😉

Com o WhatsApp aberto no iPhone ou iPad, selecione a conversa onde a mídia está localizada. Toque em cima dela e vá até o botão de compartilhamento, no canto inferior esquerdo.

Em seguida, escolha “Compartilhar no Instagram” para ser levado até o outro app, onde será possível escolher onde/como deseja fazer isso.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
