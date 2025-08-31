Como compartilhar uma foto ou um vídeo do WhatsApp no Instagram [iPhone e iPad]

A Meta é dona não só do Facebook, como também do Instagram e do WhatsApp — alguns dos aplicativos mais usados no Brasil. Caso você tenha ambos os apps instalados no seu iPhone, uma dica muito interessante talvez lhe agrade.

Trata-se da possibilidade de compartilhar uma foto ou um vídeo que tenha sido enviado ou recebido no WhatsApp diretamente no seu Instagram — seja nos stories, no feed ou por mensagem privada para alguém.

Veja como fazer! 😉

Com o WhatsApp aberto no iPhone ou iPad, selecione a conversa onde a mídia está localizada. Toque em cima dela e vá até o botão de compartilhamento, no canto inferior esquerdo.

Em seguida, escolha “Compartilhar no Instagram” para ser levado até o outro app, onde será possível escolher onde/como deseja fazer isso.