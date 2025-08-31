Como desativar a incorporação do seu perfil e dos seus posts do Instagram [iPhone e web]

O Instagram permite que você ajuste diversas funções e recursos de acordo com a sua preferência. Uma delas, voltada à privacidade, possibilita que você desabilite a incorporação do seu perfil ou de posts públicos fora da rede social — como em sites, por exemplo.

Lembre-se de que isso só poderá ser controlado caso o seu perfil seja público; se ele for fechado, nada mudará — já que somente quem você aprovar poderá ver os seus posts.

Veja como desativar isso! 🙂

Como desativar a incorporação no Instagram pelo iPhone/iPad

Com o app aberto, toque na sua foto de perfil (no canto inferior direito). Depois, vá até os três risquinhos (no canto superior direito) e em “Compartilhamento e reutilização”.

Na seção “Incorporação de sites”, marque “Desativado”.

Como desativar a incorporação no Instagram pela web

Acesse o site da rede social por meio de seu navegador preferido. Depois, clique em “Mais” (no canto inferior esquerdo) e vá em “Configurações”.

Acesse “Compartilhamento e reutilização”, na barra lateral esquerda, e marque “Desativado” em “Incorporações de sites”.