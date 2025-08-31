Do skeumorfismo ao Liquid Glass: uma linha do tempo do design do iOS

Como vocês já devem estar carecas de saber (e muitos, aposto, ansiosos para experimentar), a Apple anunciou na WWDC25 uma nova linguagem de design para os seus sistemas operacionais: o Liquid Glass. Como o próprio nome já indica, ele se foca bastante em elementos que lembram um vidro líquido — tanto na aparência quanto no comportamento.

Se você acompanha a história da Maçã, deve saber bem que essa não é a primeira vez em que acompanhamos uma transição desse tipo. Em 2013, a empresa abandonou a icônica estética do skeumorfismo e adotou uma linguagem de design mais flat e minimalista com o iOS 7 — embora essas interfaces não tenham ganhado um nome oficial público, como a supracitada.

O próprio lançamento do iPhone OS, com o primeiro iPhone, também pode ser considerado uma quebra de paradigma de design em relação ao que era apresentado nos celulares e smartphones da época — não apenas em termos puramente visuais, como também de usabilidade e acessibilidade.

Neste post, vamos mergulhar um pouco no conceito das três grandes diretrizes de design já adotadas pela Apple no sistema operacional dos iPhones, bem como entender melhor os contextos nos quais elas foram introduzidas, e as possíveis motivações da Apple e do mercado para as suas adoções.

Skeumorfismo: a popularização dos smartphones

Se olharmos para a história do design, nem de longe podemos dizer que a Apple foi precursora quando falamos em skeumorfismo. Esse é um conceito bem antigo e que surgiu (embora o termo possa ter sido cunhado depois) antes mesmo da popularização da computação pessoal.

Num sentido mais amplo, o termo é ser descrito da seguinte forma, segundo a Wikipédia:

Esqueumorfismo é um princípio de design em que os objetos derivados ou modernos retêm a forma ou alusão a ornamentos, utensílios e estruturas que eram necessárias, antigamente, nas versões originais dos objetos, mas que presentemente já não têm qualquer funcionalidade.

Basicamente, partindo um pouco mais pro campo do design de interfaces, a ideia é que um software (seja ele um sistema, site ou app) simule a aparência ou o comportamento de um objeto real para facilitar o reconhecimento de padrões — mesmo que esses elementos, na prática, sejam desnecessários no ambiente virtual.

Antes do iPhone OS, o skeumorfismo já foi muito importante quando surgiram os primeiros computadores pessoais com interface gráfica. Como as UIs eram algo novo, era preciso apresentar aos usuários como interagir com os computadores, e nada melhor para isso do que usar conceitos do mundo real.

Por esse motivo, o local para onde mandamos arquivos que provavelmente não precisaremos mais não apenas se chama “Lixo”, como até hoje tem o formato de uma lixeira nas representações gráficas dos principais sistemas operacionais.

É por isso, também, que o símbolo de salvar é representado com um disquete, um tipo de mídia de armazenamento completamente obsoleto nos dias atuais — jovens com menos de 25 anos provavelmente nem nunca viram um. O local de armazenar arquivos é representado por uma pasta, e assim por diante.

Mas é inegável que a Apple levou a coisa a outro nível com o lançamento do primeiro iPhone, em 2007. A exemplo do que ocorreu no início da computação, o skeumorfismo foi essencial para apresentar às pessoas alguns conceitos do smartphone que ainda não estavam presentes nos celulares tradicionais.

Antes do iPhone OS, pelo menos na maioria dos aparelhos, não havia um cuidado muito grande com a parte da interface. Boa parte dos ícones, embora incorporassem conceitualmente o skeumorfismo, não eram bem trabalhados e finalizados — o que, sejamos honestos, também tinha a ver com as limitações tecnológicas da época.

Em termos de navegação, os designs dos antigos smartphones/celulares também tinham uma navegação baseada principalmente em botões físicos, interfaces bastante hierarquizadas (e que requeriam muitos cliques), com um funcionamento que não era nada prático nas novas interfaces com telas sensíveis ao toque.

No novo sistema da Apple, por sua vez, vimos um detalhamento/perfeccionismo o qual só era observado em softwares específicos (como em apps reprodutores de música, por exemplo), mas não como uma diretriz base para um sistema ou algo que estava intrinsecamente ligado ao estilo da marca, como no iPhone OS.

Além dos ícones, que abusavam de brilho e sombras para dar a eles uma aparência de reflexo real, o skeumorfismo do sistema da Apple estava no app Notas (Notes) em formato de caderno (com direito a um cabeçalho de couro para simular a capa), no iBooks (que simulava uma prateleira) e em ícones como os dos apps Contatos (Contacts) e Câmera (Camera).

Elementos visuais, como botões com gradientes ou com profundidade, mostravam o que era tocável ou não, facilitando a transição de uma abordagem baseada principalmente em texto plano e em algo bem mais minimalista para algo mais próximo do cotidiano dos usuários.

Dessa forma, o skeumorfismo adotado no iOS não foi uma mera mudança em termos de design da interface, mas a adoção de toda uma estética e de padrões de navegação em interfaces móveis que até hoje está presente nos smartphones — sejam eles iPhones ou aparelhos com Android.

Não é nenhum exagero dizer que, depois dessa adoção por parte da Apple, o skeumorfismo acabou virando a grande tendência nos sistemas operacionais para smartphones a partir de então — embora nem de longe com o cuidado e refinamento que era observado nos SOs da Maçã.

Talvez o caso mais emblemático que nos mostra um pouco dessa tendência seja o processo que a Apple moveu contra a Samsung em 2011, acusando a empresa sul-coreana de violar as suas patentes, bem como de copiar o design físico e a interface do iPhone em seus smartphones com Android.

Falando especificamente em termos de UI, a TouchWiz (como era chamada a interface da Samsung para os seus smartphones) adotou muitos dos elementos do skeumorfismo da interface dos primeiros iPhones, como muito brilho nos ícones, apps imitando texturas do mundo real, dentre outras coisas.

Essa semelhança foi evidenciada pela Apple em documentos do processo movido contra a Samsung, o qual compara conceitos aplicados nos ícones dos seus aplicativos e copiados pela concorrente em sua versão do Android — alguns deles bem evidentes, por sinal.

Obviamente, essa nova abordagem acabou sendo seguida não apenas pela Samsung (que pode ser considerada o exemplo mais emblemático), mas por outras fabricantes de smartphones com Android e até mesmo pelo Google (com seu próprio estilo e especificidades), que controla o sistema operacional.

A era flat

Anos após a introdução do iPhone, os smartphones (não apenas os da Apple) já estavam para lá de consolidados e caminhando para o cenário atual, no qual ter um é basicamente o equivalente a ter uma cama ou usar roupas. As pessoas simplesmente já sabiam o que significava cada item e cada gesto nos aparelhos.

Se antes as empresas estavam ansiosas para mostrar todo o poder de fogo que os até então mais recentes computadores haviam adquirido, se percebeu que havia uma certa saturação visual do skeumorfismo, bem como uma possível demanda por interfaces mais simples, legíveis e focadas em performance.

Foi nesse contexto que a Microsoft (sim, aqui a Apple não foi a pioneira) apresentou ao mundo a linguagem de design Metro. Inspirada na sinalização de metrôs europeus (daí seu nome), ela apresentou uma tipografia forte, blocos de cores sólidas, ausência de sombras e texturas realistas.

A ideia principal era focar em conteúdo como sendo a principal atração da interface (e não a sua arte em si), visando levar clareza, objetividade e leveza para interfaces digitais — o que pode ser encarado também como algo positivo, considerando a limitação de telas menores como as de smartphones.

O Windows Phone 7 (de 2010), inclusive, foi um dos primeiros sistemas a apresentar essa nova interface — embora ela tenha atingido o seu ápice ao ser transposta também para o Windows em desktops (com o Windows 8). Essa foi praticamente a primeira vez em que uma interface pensada para o mobile acabou influenciando uma interface para desktop (um comportamento seguido pela Apple atualmente) — isso numa época em que os computadores ainda não haviam sido ultrapassados pelos smartphones em uso.

Embora essa transição possa não ter sido feita da maneira mais adequada — afinal, ela levou muitos conceitos projetados para interfaces com tela sensível ao toque para um ambiente desktop (como apps rodando inteiramente em tela cheia e rolagens horizontais) —, ela foi pioneira em termos de design e abriu caminho para o que estava por vir.

A Apple, como bem sabemos, também não ficou de fora dessa jogada. Alguns anos depois, em 2013, a empresa parecia sacramentar o trabalho iniciado anteriormente pela Microsoft ao apresentar ao mundo o iOS 7 — até hoje, a maior mudança já vista pelo sistema em termos de interface em um único update.

O skeumorfismo gritante presente desde a primeira versão do SO dava espaço a interfaces mais planas e minimalistas, com foco primariamente no conteúdo do que era apresentado — nada de interfaces de couro, estantes de livro, folhas de caderno ou outras texturas que simulassem de maneira radical elementos do mundo real.

Os ícones, que antes abusavam de efeitos 3D e sombras para imitar perfeitamente objetos reais, passaram a apresentar um design chapado, com um degradê discreto e uniforme em todos eles. O objetivo passou a ser usar o design para apenas remeter a objetos do mundo real, e não necessariamente imitá-los por completo.

Uma revolução

Digamos que a Apple foi uma peça importante para popularizar o movimento que já havia sido iniciado pela Microsoft, e que essa mudança ajudou não apenas a transformar os sistemas operacionais para dispositivos móveis, mas também acabou sendo replicada no design digital (e até mesmo físico) como um todo.

Com a ascensão do design flat, no entanto, o que antes era visto como sem graça se transformou na onda do momento. O minimalismo tomou conta da indústria de design e passou a ser visto com praticidade, sendo um resultado até mesmo da popularização crescente de dispositivos móveis.

Evolução do ícone do Instagram no iOS.

Embora o design anterior da interface do iOS seja muito bonito, páginas e sites da web que antes eram visitadas primariamente em computadores precisavam adaptar as suas interfaces também para dispositivos móveis — e fazer isso com um logo muito cheio de detalhes poderia ser um desafio grande em termos de acessibilidade e legibilidade.

É muito fácil comprovar como o design flat revolucionou a indústria como um todo: um simples comparativo de como eram os logos de algumas das principais empresas do mundo (sejam elas de tecnologia ou não) e como eles estão revela isso — algo que atingiu até mesmo clubes de futebol tradicionais.

Declínio

É sabido que o design vive de ciclos, e seria ingenuidade pensar que o momento do flat seria eterno. Muito pelo contrário, pois a própria natureza desse estilo de design costuma ser encarada por muitas pessoas como algo monótono, maçante, que carece de criatividade e é cansativo.

Embora certamente seja mais limpo e proporcione uma melhor clareza em relação a interfaces mais bem elaboradas, o design flat acaba se tornando bem mais repetitivo, uma vez que ele dispõe de elementos mais limitados em sua composição, obrigando os designers a basicamente trabalhar formas e cores.

Por outro lado, as limitações em termos de hardware, que foram em partes responsáveis pela sua popularização, com o tempo foram diminuindo, de modo que o que um smartphone é capaz de fazer hoje nem de perto é comparável ao poder de fogo que eles tinham nos anos iniciais.

Foi nesse contexto que muita gente começou a questionar se não era hora de dar uma mudada no padrão flat. Não necessariamente acabar com ele totalmente, mas, quem sabe, pegar um pouco dos dois mundos (flat e skeumorfismo) para levar um pouco mais de realidade e originalidade ao design.

Esse movimento acabou ganhando vários nomes diferentes, como neomorfismo — que contrapõe o design puramente chapado do flat ao apresentar elementos que podem se organizar em camadas, são ricos em sombras e que parecem “brotar do fundo”, podem adotar texturas do mundo real e, muitas vezes, carecem de um contraste profundo.

É como se fosse uma volta ao 3D, mas a qual segue preservando muitas das diretrizes popularizadas no design flat, uma vez que os ícones e elementos continuam apenas “representando” objetos do mundo real de uma forma artística, e não tentando reproduzi-los por completo.

Ele sempre esteve lá…

Outra tendência que se popularizou nos últimos anos foi a do “glassmorfismo”, a qual tem como base o vidro (especialmente o vidro fosco) na renderização de alguns elementos na tela — como backgrounds, botões ou outras partes da interface que geralmente não sejam a principal.

Um ponto curioso é que essa abordagem não é exatamente uma novidade no design flat adotado pela Apple no iOS. Embora tenhamos falado da influência da Maçã na popularização dessa aparência, a empresa nunca aplicou algo tão “puro” como a Microsoft fez no Windows 8, por exemplo.

Mesmo que os ícones tenham ficado chapados e as interfaces menos detalhadas, o vidro pode ser visto atualmente em várias partes dos sistemas da empresa (especialmente do iOS e do iPadOS, como mostra esse vídeo interessante abaixo).

Sabe aquele efeito de blur que vemos quando estamos levantando a barra de notificações ou baixando a Central de Controle? Ou nas barras de abas de alguns aplicativos? Eles são transparentes e exibem de forma “borrada” o que está por trás, não sendo algo puramente plano e sem transparência.

Isso nos indica que o iOS já funciona visualmente como se os elementos fossem espécies de camadas sobrepostas — e essa transparência presente em certas partes do sistema nos faz lembrar muito um vidro fosco. É uma abordagem diferente da que o Google usa com o Material Design, por exemplo.

E essa tendência de simular um vidro fosco não está presente apenas no iOS, mas acabou virando uma espécie de padrão novo de design nos últimos anos, aparecendo muito tanto em interfaces de sites quanto em outros sistemas operacionais completos — como o Windows 11, da Microsoft.

Mas e se o vidro não fosse fosco?

A era do vidro

O passado e o presente

Se os sistemas atuais da Apple podem ser entendidos como sendo compostos visualmente por “camadas”, nos updates que estão programados para setembro esse aspecto ficará ainda mais evidente. Isso, muito graças a um detalhe: o vidro deixará de ser (em partes) fosco e ficará líquido.

Antes de entrarmos nos pormenores do Liquid Glass, no entanto, vamos voltar um pouco ao passado para falarmos sobre experiências que foram precursoras desse estilo mais transparente em sistemas operacionais — inclusive de uma posta em prática pela própria Apple, a interface Aqua do macOS.

Tendo estreado em 2000 com o Mac OS X, a então nova interface (como o próprio nome já indica) contava com elementos visuais baseados na água. Como Steve Jobs disse na época, a interface era líquida e um dos seus objetivos era que os usuários desejassem “lambê-la”.

Não era para menos, já que a Aqua trouxe um conceito completamente novo ao sistema operacional da Apple, com relevo para simular a sobreposição da água sobre elementos, brilho para simular reflexos e sombras — algo incomparável com o visual do Mac OS clássico, que era executado nos Macs até a versão anterior.

Em 2007, foi a vez de a Microsoft lançar o Windows Vista, que apresentava um diferencial notável em termos de diretrizes de design em relação ao seu antecessor — o tão amado Windows XP. As cores sólidas e opacas da versão anterior do sistema davam lugar aos então modernos efeitos de transparência do Aero Glass.

Em vez de apenas focar em elementos menores e em um visual mais líquido, o Aero Glass já apostava no vidro (mais especialmente no vidro fosco) para detalhes bem maiores na interface — como as barras superiores das janelas e a barra de tarefas (no caso do Windows 7, que foi o responsável por dar uma maior refinada no estilo e por adotá-lo a um nível máximo).

Embora fosse algo puramente decorativo, o Aero Glass nasceu na época errada. Os efeitos que demandavam grande poder de fogo das GPUs (na época, ainda bem limitadas) acabavam deixando o sistema lento — o que, inclusive, é visto como algo importante para a baixa popularidade e aceitação do Windows Vista.

Mas nenhum desses sistemas supracitados — embora remetessem a dois elementos bastante presentes no nosso cotidianos — adotaram o que podemos chamar de uma interface responsiva ao toque de forma orgânica, isto é, que se adapta à interação do usuário e tenta imitar o comportamento real de determinado elemento.

Liquid Glass: o que ele traz de novo?

Isso poderá ser visto em larga escala, pela primeira vez, em um sistema grande e popular com o Liquid Glass, que será a base de design não apenas do iOS, como de outros sistemas operacionais com interface gráfica da Apple — como o macOS, o iPadOS, o watchOS e provavelmente o rumorado “homeOS”.

De certa forma, dá para dizermos que o Liquid Glass pode ser considerado uma mistura do que já vimos tanto na interface Aqua quanto na Aero Glass, já que ele conta tanto com os elementos que lembram o vidro fosco que vimos no sistema da Microsoft quanto com a transparência extrema dos efeitos de água do antigo Mac OS X.

Mas o ponto é que o Liquid Glass eleva a outro nível tudo o que já vimos relacionado a transparência e a tentativas de mimetizar o vidro em interfaces. Ao contrário do Aero Glass, por exemplo, ele não é simplesmente uma camada de transparência, mas um conceito que reage ao ambiente e a outros detalhes da interface.

A Apple o define como um “meta-material digital”. Em vez de simplesmente tentar imitar o vidro de uma forma superficial e pouco dinâmica, ele combina as suas características ópticas com uma fluidez que se comporta de uma forma “orgânica” — como um líquido reativo (daí o nome composto Liquid Glass).

Esse resultado foi alcançado graças a novidades como o efeito Lensing, que refrata o conteúdo abaixo do “vidro”, reflete a luz ao seu redor e apresenta um efeito de lente em suas bordas — o que cria uma sensação de profundidade completamente nova e permite que o conteúdo “brilhe” através da camada.

O Liquid Glass também tem um foco grande em interatividade. A camada de vidro reage dinamicamente ao movimento e à interação, funcionando como uma espécie de “gel” que acompanha o dedo do usuário (em seletores, por exemplo) e podendo até mesmo incorporar elementos “externos” quando tocada.

Além disso, ele se adapta dinamicamente ao contexto e ao ambiente, modificando a sua cor a depender do conteúdo circundante e se autotransformando de forma inteligente entre ambientes claros e escuros — ou mudando de forma dinâmica os controles, a depender do contexto e do aplicativo.

Outro destaque importante vai para os ícones, que agora seguem o conceito de camadas que o vidro traz a todo o sistema. Em vez de apenas serem sobrepostos a outros elementos na tela, eles próprios são construídos com diferentes níveis de profundidade, como “placas” que se sobrepõem para formar algo mais amplo.

E por fazerem parte de um conceito e conjunto mais amplo, os próprios ícones acabam não sendo puramente imagens estáticas (como são agora), uma vez que também reagem ao restante do conteúdo que estiver sendo exibido na tela e até mesmo podem ficar transparentes graças a essa construção por camadas.

Nem tudo são flores…

Embora possa representar o state of the art quando falamos em beleza no design de interfaces, o Liquid Glass não está imune a alguns desafios e problemas que podem ser decorridos da sua implementação. Um deles, o da legibilidade, inclusive, já foi mencionado brevemente por mim parágrafos acima.

Não é exagero dizer que poderá ficar mais difícil para pessoas com algum grau de deficiência visual visualizarem textos em locais onde o efeito estiver aplicado. A Apple deverá encontrar um meio termo entre a beleza do vidro e a acessibilidade — que é um ponto no qual a Maçã dá uma grande atenção em seus sistemas.

Embora a Apple venha tentando encontrar esse equilíbrio nas últimas versões beta do sistema (e aparentemente ele chegou a um nível bem aceitável), a empresa está ciente que esse é um ponto crítico, tanto é que ainda é possível utilizar a antiga opção de reduzir a transparência para melhorar a legibilidade na interface, aumentando o desfoque (blur) do vidro e tornando-o quase fosco.

Além disso, embora saibamos que a Apple sempre terá um cuidado especial nesse sentido, o mesmo não podemos garantir em relação a desenvolvedores terceiros. A empresa, inclusive, fala em suas documentações sobre algumas práticas que não devem ser seguidas por designers, como a aplicação da transparência na área de conteúdo.

Vai pegar?

Já vimos que a Apple conseguiu, de certa forma, impor as suas tendências de design ao mercado em outras ocasiões, mas com o lançamento do Liquid Glass surge uma dúvida: será que a Maçã atingirá esse feito novamente e conseguirá influenciar em alguma escala as tendências de design de interface modernas?

A meu ver, a empresa enfrenta alguns desafios desta vez — o primeiro relacionado à própria natureza de uma interface “líquida”. Ao contrário da onda do skeumorfismo e do flat, que são mais “generalistas”, o design líquido é mais “específico”, remetendo a um único elemento — e talvez seja mais dificilmente adaptável.

Outro ponto a se destacar é o nível de influência da Apple atualmente, num mercado cada vez mais fragmentado. Embora os iPhones, sozinhos, ainda sejam responsáveis por boa parte do market share de smartphones no mundo, o cenário é bem diferente do que se tinha na época do skeumorfismo.

Hoje, a Apple disputa não é apenas com a Microsoft, mas com as linguagens de design de várias fabricantes de Android (principalmente as que costumam fazer modificações mais pesadas no sistema) e com o próprio Google, que é o responsável por definir como o sistema do robozinho aparenta por padrão.

A gigante de Mountain View, inclusive, anunciou recentemente a linguagem de design Material 3 Expressive, a nova geração do Material Design que vai no caminho extremamente oposto ao da Apple, com um verdadeiro ode ao visual flat, tons pastéis e animações um tanto quanto “excêntricas”.

Por outro lado, a própria fragmentação do Android e suas trocentas modificações por parte de fabricantes dão à Apple uma boa vantagem nessa corrida — bem como o fato de o iOS ser o sistema dominante nos Estados Unidos, de onde costumam se originar as principais tendências de design.

Mesmo sem um lançamento oficial para usuários finais, já temos alguns indícios de que o mercado de design pode estar aberto à abordagem da Maçã, como a adição de um efeito de vidro no Figma, que é o principal aplicativo para prototipação de interfaces para softwares atualmente, e também no Sketch.

Com o iOS 26 batendo à porta, provavelmente não falta muito para descobrirmos se o Liquid Glass veio mesmo para ficar — e se a Apple conseguirá fazer o mercado curvar-se a ele.