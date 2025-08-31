Escolha quem pode ver suas interações no feed Amigos do Instagram

Como noticiamos recentemente, o Instagram liberou vários recursos novos para quem usa a rede social com frequência. Dentre eles, está um novo feed “Amigos” na área de Reels — dedicado a exibir os vídeos que tiveram alguma interação pelas pessoas que você segue.

Para ter um maior controle, a rede da Meta permite que você escolha quem poderá ver as suas curtidas e os seus comentários nos Reels nessa aba — para os seguidores que você também segue ou ninguém.

Veja como escolher isso! 😉

Abra o app do Instagram no seu aparelho. Toque na aba do seu perfil, no canto inferior direito. Selecione os três risquinhos, no canto superior direito. Vá até “Atividade na aba Amigos”. Faça a escolha desejada.

Fácil, não é mesmo? 😉