Escolha quem pode ver suas interações no feed Amigos do Instagram

Como noticiamos recentemente, o Instagram liberou vários recursos novos para quem usa a rede social com frequência. Dentre eles, está um novo feed “Amigos” na área de Reels — dedicado a exibir os vídeos que tiveram alguma interação pelas pessoas que você segue.
Para ter um maior controle, a rede da Meta permite que você escolha quem poderá ver as suas curtidas e os seus comentários nos Reels nessa aba — para os seguidores que você também segue ou ninguém.
Veja como escolher isso! 😉
- Abra o app do Instagram no seu aparelho.
- Toque na aba do seu perfil, no canto inferior direito.
- Selecione os três risquinhos, no canto superior direito.
- Vá até “Atividade na aba Amigos”.
- Faça a escolha desejada.
Fácil, não é mesmo? 😉