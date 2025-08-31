Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
JarTee / Shutterstock.com
Logo do Instagram no iPhone

Escolha quem pode ver suas interações no feed Amigos do Instagram

Pedro Henrique Nunes
31/08/2025 • 12:00
Leitura de 1 minuto

Como noticiamos recentemente, o Instagram liberou vários recursos novos para quem usa a rede social com frequência. Dentre eles, está um novo feed “Amigos” na área de Reels — dedicado a exibir os vídeos que tiveram alguma interação pelas pessoas que você segue.

Publicidade

Para ter um maior controle, a rede da Meta permite que você escolha quem poderá ver as suas curtidas e os seus comentários nos Reels nessa aba — para os seguidores que você também segue ou ninguém.

Veja como escolher isso! 😉

  1. Abra o app do Instagram no seu aparelho.
  2. Toque na aba do seu perfil, no canto inferior direito.
  3. Selecione os três risquinhos, no canto superior direito.
  4. Vá até “Atividade na aba Amigos”.
  5. Faça a escolha desejada.

Fácil, não é mesmo? 😉

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Do skeumorfismo ao Liquid Glass: uma linha do tempo do design do iOS
Posts relacionados