AirTag ajuda americano a recuperar bagagem roubada após voo

O americano Daniel Scott, morador do estado da Califórnia, revelou à NBC que conseguiu recuperar sua bagagem roubada graças ao AirTag que ele havia colocado nela antes de uma longa viagem de avião.
Após perceber que a sua mala não estava no local de retirada ao final do voo, ele rapidamente usou o app Buscar (Find My) para rastrear o AirTag e começou uma grande corrida para recuperá-la.
A localização indicada no rastreador se estabilizou a quase um quilômetro de distância do local inicial, em um prédio abandonado. Como imaginava se tratar de um roubo, ele ligou para a polícia imediatamente.
Chegando ao local indicado, os oficiais o invadiram com a ajuda de uma lanterna e, pasmem: encontraram algumas pessoas e um homem que estava vestido com as calças e os sapatos da vítima.
A bagagem, por sua vez, foi encontrada aberta em outro cômodo, com as roupas espalhadas por vários cômodos — 90% delas recuperadas por Scott após a operação policial.
Hoje, o homem aconselha viajantes a colocarem AirTags dentro das suas malas, uma vez que foi apenas graças ao rastreador que ele conseguiu encontrar a sua bagagem e recuperá-la.
