Apple chama de “inconstitucional” ordem que baniu taxas em compras externas nos EUA

Luiz Gustavo Ribeiro
01/09/2025 • 13:49
FellowNeko / Shutterstock.com
Apple vs. Epic Games

Em abril, a Apple foi notificada de que violou intencionalmente uma liminar de 2021 (que só entrou em vigor em 2024) no seu caso judicial contra a Epic Games — após uma queixa apresentada pela desenvolvedora de games que obrigou a Maçã a não cobrar taxas de desenvolvedores que oferecessem compras fora da App Store.

A Apple solicitou a suspensão da ordem, mas ela foi negada. Assim, desde abril, ela é forçada, por meio de uma nova liminar, a permitir que aplicativos de terceiros direcionem usuários a sites externos para realizar compras sem a cobrança de nenhuma comissão.

Agora, em uma apelação protocolada no Tribunal de Apelações do Nono Circuito dos Estados Unidos, a Apple argumenta que a nova liminar é “indefensável”, pois “nega a compensação pelo uso das suas inovações”, dizendo ainda que ela é “dura, punitiva e inconstitucional”.

A nova liminar impõe, em detalhes meticulosos, novas regras de design e formatação e dita as mensagens que a Apple pode transmitir aos seus próprios usuários em sua própria plataforma. Esses requisitos representam uma expansão e modificação indevidas da liminar original — em vez de uma tentativa de impor o cumprimento da liminar original — e violam a Primeira Emenda ao forçar a Apple a transmitir mensagens com as quais discorda. A Epic reforça a ênfase do tribunal distrital no “espírito” da liminar original e na suposta má-fé da Apple, mas o desacato civil depende da violação, por uma parte, dos termos reais de uma liminar — o que a Epic não tenta demonstrar de forma significativa.

A Maçã também reiterou que a nova liminar aumenta injustamente o escopo da punição, elimina o seu direito de cobrar comissão sobre compras feitas como resultado do envolvimento da sua plataforma e ignora precedentes legais estabelecidos por processos estaduais.

A Epic nunca demonstrou como exigir que a Apple permita todos os tipos de compras vinculadas de qualquer desenvolvedor — e proibir a Apple de cobrar qualquer comissão sobre tais compras — é necessário para remediar o dano total da Epic, especialmente para transações vinculadas que não envolvem a empresa. Pelo contrário, a Epic descreve como deseja se basear nas tecnologias protegidas por propriedade intelectual da Apple, sem custo nenhum para si mesma.

A Apple aponta ainda para a decisão judicial em um caso envolvendo o presidente americano Donald Trump a qual exige que as liminares sejam restritas e específicas. Isso porque a aplicação liminar contra a Maçã afeta todas as desenvolvedoras nos EUA e se estende muito além da Epic.

Embora a empresa argumente que cumpriu a primeira liminar, ela afirma que a nova decisão deveria pelo menos ser limitada. Assim, ela quer que a nova liminar seja anulada e que a original seja reconsiderada.

A Epic ainda não comentou a mais nova manobra da Maçã — e veremos se o tribunal americano acatará os argumentos mais recentes da companhia.

via MacRumors

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
