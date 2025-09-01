Apple Hebbal terá balcão único para Genius Bar e Pickup; veja fotos

Marcada para ser inaugurada amanhã (2/9), a Apple Hebbal teve uma série de novas fotos e detalhes divulgados pela Maçã. Terceira loja da empresa na Índia, o estabelecimento está localizado na cidade de Bangalor, conhecida por ser o centro da alta tecnologia do país.

Permitindo aos clientes explorar e adquirir os produtos e acessórios mais recentes da empresa, a Apple Hebbal também possibilita agendar sessões de compra personalizadas com especialistas e traz uma novidade interessante: um balcão unificado para o Genius Bar e o Apple Pickup.

Os 70 membros da equipe da loja vêm de 15 estados da Índia e estão prontos para ajudar os clientes a aprender sobre produtos Apple, opções de financiamento mensal e o programa Apple Trade In. Os clientes podem receber suporte individual na loja com a Configuração Pessoal e a mudança para o iOS.

Neutra em carbono e funcionando 100% com energia renovável, a loja oferecerá sessões diárias gratuitas do Today at Apple para todos os clientes, bem como orientações para fundadores de startups e empresários sobre dispositivos e ferramentas da empresa.

A Apple, vale recordar, disponibilizou um wallpaper temático com a arte da loja (disponível em formato PNG para Mac, iPhone e iPad), bem como uma playlist especial do Apple Music, a qual conta com 56 músicas e leva o nome da loja.