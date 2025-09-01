Navegue

Leitura de 1 minuto

Apple lançará update na UE para reduzir emissão de radiação do iPhone 12

Medida acontecerá em cumprimento a decisão da Comissão Europeia
Bruno S. Gentile
01/09/2025 • 16:39

A Apple confirmou que lançará uma nova atualização de software para o iPhone 12 em toda a União Europeia, após decisão da Comissão Europeia que validou testes conduzidos pela ANFR, autoridade de radiofrequência da França. O update terá como objetivo reduzir a potência dos transmissores de rádio do aparelho.

O caso teve início em 2023, quando a ANFR suspendeu as vendas dos modelos no país ao alegar que eles emitiam níveis excessivos de energia eletromagnética quando segurados na mão. Na ocasião, a Maçã contestou os resultados, mas lançou uma correção por meio do iOS 17.1 restrita ao mercado francês, o que levou à retomada das vendas.

Agora a decisão da Comissão Europeia estende a exigência para todo o bloco, segundo informações da AFP. Em comunicado, a Apple declarou que “continua a discordar da metodologia de testes da ANFR”, mas que “respeita a decisão da Comissão Europeia”. A companhia reforçou que seus usuários podem continuar com “total confiança” a usar seus dispositivos, destacando que o aparelho sempre atendeu aos padrões internacionais de segurança.

Mesmo descontinuado desde 2020, o iPhone 12 continua recebendo atualizações do iOS — inclusive, será compatível com o iOS 26 — e ainda está sendo usado por milhões de pessoas.

Segundo a Apple, a nova atualização será liberada nas próximas semanas.

via Insider Paper

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
