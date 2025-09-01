Navegue

Apple passa a exigir uso de robótica em sua cadeia de produção

Bruno S. Gentile
01/09/2025 • 14:57

A Apple reforçou a sua estratégia de automação ao determinar que fornecedores só poderão garantir contratos de fabricação se adotarem robótica em seus processos. A exigência segue a mudança de mentalidade da empresa com esse tipo de tecnologia, já que anteriormente havia apenas um incentivo para o uso.

O novo requisito, segundo informações do DigiTimes, abrange toda a linha de produtos da companhia e transfere para os fornecedores a responsabilidade de financiar os upgrades necessários. Até então, a empresa frequentemente subsidiava ou custeava parte dos equipamentos e maquinários para suas parceiras.

O impacto já é sentido na indústria. Os altos custos de capital e as interrupções geradas pela integração dos sistemas robóticos exigidos pela Maçã têm pressionado as margens de lucro de alguns parceiros. Ainda assim, a Apple vê na automação uma forma de reduzir a dependência de mão de obra, padronizar a qualidade de produção entre diferentes países, diminuir custos no longo prazo e mitigar riscos associados a escassez de trabalhadores, dadas às instabilidades políticas.

A companhia mantém apoio direto em iniciativas ligadas à sua meta de neutralidade de carbono até 2030, ajudando fornecedores na adoção de equipamentos mais eficientes em termos energéticos e materiais sustentáveis.

via MacRumors

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
