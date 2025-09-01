Navegue

Leitura de 1 minuto

Asa: Apple implementa chatbot de IA em app interno usado por vendedores

Luiz Gustavo Ribeiro
01/09/2025 • 16:45

Após o desenvolvimento de um chatbot para auxiliar a equipe de suporte, a Apple agora está lançando um recurso semelhante no aplicativo usado pela sua equipe de vendas (e também para treinamento de funcionários do setor).

Isso porque um novo chatbot de IA, chamado Asa — sigla para “AI Assistant for Apple Sales” (“Assistente de IA para Vendas da Apple”) —, foi adicionado ao SEED, um aplicativo interno da Apple.

A Apple está adicionando um chatbot de IA a um segundo aplicativo.
Após adicionar o recurso beta ao aplicativo Suporte no início deste mês, a Apple agora está testando o Asa — o “assistente de IA para vendas da Apple” dentro de seu aplicativo de treinamento de varejo, o SEED.
Os funcionários podem usar o Asa para ajudar a vender produtos Apple aos clientes.

Conforme é possível notar nas imagens acima, compartilhadas por Aaron Perris, o chatbot se limita a fornecer dicas de vendas ou detalhes de suporte sobre os produtos da Apple, ajudando os colaboradores dessa área.

O novo chatbot, ainda em fase de testes, mostra que a companhia está expandindo o escopo de implementação dos recursos de IA.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
