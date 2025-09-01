Asa: Apple implementa chatbot de IA em app interno usado por vendedores

Após o desenvolvimento de um chatbot para auxiliar a equipe de suporte, a Apple agora está lançando um recurso semelhante no aplicativo usado pela sua equipe de vendas (e também para treinamento de funcionários do setor).
Isso porque um novo chatbot de IA, chamado Asa — sigla para “AI Assistant for Apple Sales” (“Assistente de IA para Vendas da Apple”) —, foi adicionado ao SEED, um aplicativo interno da Apple.
Conforme é possível notar nas imagens acima, compartilhadas por Aaron Perris, o chatbot se limita a fornecer dicas de vendas ou detalhes de suporte sobre os produtos da Apple, ajudando os colaboradores dessa área.
O novo chatbot, ainda em fase de testes, mostra que a companhia está expandindo o escopo de implementação dos recursos de IA.