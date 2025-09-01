Case transparente para os “iPhones 17 Pro” poderá contar com parte opaca

O leaker Majin Bu divulgou ontem o que, segundo ele, será o novo design para as capas transparentes que a Apple comercializará para os “iPhones 17 Pro”. Denominada “Clear Case”, ela conta com um diferencial importante em relação às atuais: uma parte opaca bem proeminente.
Atualmente, vale recordar, as cases transparentes da Apple contam apenas com o anel para o MagSafe sem transparência. Nas supostas capas para os “iPhones 17 Pro” vazadas, no entanto, elas contam com a parte inferior ao módulo da câmera praticamente toda na cor branca.
Essa parte sem transparência deverá contar com o logo da Apple — mais para baixo que nas capas atuais — e potencialmente servirá para cobrir a parte de vidro dos futuros iPhones (que é onde fica o anel para o MagSafe). A cor branca, por sua vez, poderá dar lugar a cores alternativas em edições especiais no futuro.
Outro leaker proeminente, Sonny Dickson, também divulgou um vídeo rápido da mesma capa transparente — o que corrobora bem esse rumor:
Obviamente com espaços dedicados a botões como o Controle da Câmera dos iPhones mais recentes, a nova capa também deverá contar com os furos que permitirão aos usuários adicionar uma alça de proteção/transporte — o que a tornará mais versátil que as capas para os modelos atuais.
Bu também mencionou que a case contará com uma proteção antiamarelamento, mas que, por outro lado, ela é suscetível a arranhões em sua superfície transparente, pode atrair mais poeira (algo comum em cases transparentes) e parecer escorregadia.
