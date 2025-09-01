Navegue

Como arquivar um destaque do Instagram

Pedro Henrique Nunes
01/09/2025 • 07:30
Para deixar o seu perfil do Instagram ainda mais personalizado, a Meta permite que você crie e personalize “Destaques”, os quais ficam localizados abaixo das suas informações de perfil.

Para que eles servem? Para os seus seguidores ou quem estiver visualizando o seu perfil curtir Stories selecionados por você, mesmo depois das 24 horas que eles ficam normalmente disponíveis. Porém, caso não queira que eles fiquem mais visíveis, veja como é supersimples arquivar um destaque! 📱

  1. Abra o app do Instagram no seu iPhone (já que esse truque não funciona na web).
  2. Toque na aba do seu perfil, no canto inferior direito.
  3. Localize a área de destaques, acima do seu feed de publicações.
  4. Mantenha o dedo pressionado em cima do destaque que deseja arquivar.
  5. Escolha “Arquivar destaque”.

Com isso, ele desaparecerá da lista de destaques, mas os Stories contidos nele ainda poderão ser vistos posteriormente.

Pedro Henrique Nunes
