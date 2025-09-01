Como arquivar um destaque do Instagram

Para deixar o seu perfil do Instagram ainda mais personalizado, a Meta permite que você crie e personalize “Destaques”, os quais ficam localizados abaixo das suas informações de perfil.
Para que eles servem? Para os seus seguidores ou quem estiver visualizando o seu perfil curtir Stories selecionados por você, mesmo depois das 24 horas que eles ficam normalmente disponíveis. Porém, caso não queira que eles fiquem mais visíveis, veja como é supersimples arquivar um destaque! 📱
- Abra o app do Instagram no seu iPhone (já que esse truque não funciona na web).
- Toque na aba do seu perfil, no canto inferior direito.
- Localize a área de destaques, acima do seu feed de publicações.
- Mantenha o dedo pressionado em cima do destaque que deseja arquivar.
- Escolha “Arquivar destaque”.
Com isso, ele desaparecerá da lista de destaques, mas os Stories contidos nele ainda poderão ser vistos posteriormente.