Como transformar um carrossel com fotos em Reels no Instagram [iPhone]

Além de publicar fotos e vídeos individuais no feed do Instagram, também é possível adicionar múltiplas mídias em um único post — é o chamado carrossel, cujo limite foi ampliado para 20 arquivos no ano passado.
Uma dica bem bacana permite que você transforme uma publicação desse tipo em um Reel — um vídeo com as suas fotos sendo exibidas uma após a outra, com o benefício de poder colocar músicas de fundo e outros efeitos.
Veja como fazer! 😉
- Abra o Instagram no seu iPhone.
- Toque na aba do seu perfil, no canto inferior direito da tela.
- Toque em cima do carrossel que quiser transformar em um Reel.
- Selecione o botão com três pontinhos (na parte superior direita).
- Toque em “Criar um reel deste post”.
- Siga os próximos passos para personalizar a publicação como desejar e publique-a normalmente.
Já usou isso alguma vez? 😊