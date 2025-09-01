Como transformar um carrossel com fotos em Reels no Instagram [iPhone]

Além de publicar fotos e vídeos individuais no feed do Instagram, também é possível adicionar múltiplas mídias em um único post — é o chamado carrossel, cujo limite foi ampliado para 20 arquivos no ano passado.

Publicidade

Uma dica bem bacana permite que você transforme uma publicação desse tipo em um Reel — um vídeo com as suas fotos sendo exibidas uma após a outra, com o benefício de poder colocar músicas de fundo e outros efeitos.

Veja como fazer! 😉

Abra o Instagram no seu iPhone. Toque na aba do seu perfil, no canto inferior direito da tela. Toque em cima do carrossel que quiser transformar em um Reel. Selecione o botão com três pontinhos (na parte superior direita). Toque em “Criar um reel deste post”.

Siga os próximos passos para personalizar a publicação como desejar e publique-a normalmente.

Já usou isso alguma vez? 😊