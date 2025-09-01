Navegue

Foto de jroballo / Depositphotos
Ícone do Reels (Instagram)

Como transformar um carrossel com fotos em Reels no Instagram [iPhone]

Pedro Henrique Nunes
01/09/2025 • 08:00
Leitura de 1 minuto

Além de publicar fotos e vídeos individuais no feed do Instagram, também é possível adicionar múltiplas mídias em um único post — é o chamado carrossel, cujo limite foi ampliado para 20 arquivos no ano passado.

Uma dica bem bacana permite que você transforme uma publicação desse tipo em um Reel — um vídeo com as suas fotos sendo exibidas uma após a outra, com o benefício de poder colocar músicas de fundo e outros efeitos.

Veja como fazer! 😉

  1. Abra o Instagram no seu iPhone.
  2. Toque na aba do seu perfil, no canto inferior direito da tela.
  3. Toque em cima do carrossel que quiser transformar em um Reel.
  4. Selecione o botão com três pontinhos (na parte superior direita).
  5. Toque em “Criar um reel deste post”.
  1. Siga os próximos passos para personalizar a publicação como desejar e publique-a normalmente.

Já usou isso alguma vez? 😊

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
