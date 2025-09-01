Corte dos EUA considera tarifas de Trump ilegais, mas “iPhones 17” ainda serão afetados

Uma decisão da Corte de Apelações dos Estados Unidos considerou ilegais a maioria das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump com base na International Emergente Powers Art (IEEPA) . Segundos os juízes, tarifas são uma prerrogativa do Congresso e não podem ser determinadas unilateralmente pelo Executivo. A informação foi apontada pela CNBC.

Apesar disso, a corte determinou que a medida só entrará em vigor a partir de 14 de outubro, prazo que permite ao governo Trump recorrer à Suprema Corte. Isso significa que, até lá, as tarifas seguem em vigor, incluindo aquelas que afetam diretamente a cadeia de fornecimento da Apple.

Logo, o efeito será sentido diretamente no lançamento dos “iPhones 17”, cujo anúncio está marcado para 9 de setembro. A expectativa é de que os novos aparelhos cheguem ao mercado mais caros que os iPhones 16.

Caso a Suprema Corte confirme a decisão das instâncias inferiores, os custos de importação da Apple poderão ser reduzidos, o que abriria espaço para atenuar uma eventual pressão sobre os preços mais altos.

Enquanto aguarda os resultados, a gigante de Cupertino precisará absorver os efeitos das tarifas em vigência e, com isso, manejá-los para que não impacte a percepção dos seus consumidores sobre o seu principal lançamento do ano.

Segundo o CEO da Maçã, Tim Cook, essas tarifas deverão gerar um impacto de aproximadamente US$1,1 bilhão em custos adicionais no atual trimestre fiscal da companhia.

via AppleInsider