Corte dos EUA considera tarifas de Trump ilegais, mas “iPhones 17” ainda serão afetados

Bruno S. Gentile
01/09/2025 • 17:38

Uma decisão da Corte de Apelações dos Estados Unidos considerou ilegais a maioria das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump com base na International Emergente Powers Art (IEEPA) 1Lei federal dos EUA que concede ao presidente autoridade para declarar uma emergência nacional e, em resposta, regular o comércio internacional ou financeiro.. Segundos os juízes, tarifas são uma prerrogativa do Congresso e não podem ser determinadas unilateralmente pelo Executivo. A informação foi apontada pela CNBC.

Apesar disso, a corte determinou que a medida só entrará em vigor a partir de 14 de outubro, prazo que permite ao governo Trump recorrer à Suprema Corte. Isso significa que, até lá, as tarifas seguem em vigor, incluindo aquelas que afetam diretamente a cadeia de fornecimento da Apple.

Logo, o efeito será sentido diretamente no lançamento dos “iPhones 17”, cujo anúncio está marcado para 9 de setembro. A expectativa é de que os novos aparelhos cheguem ao mercado mais caros que os iPhones 16.

Caso a Suprema Corte confirme a decisão das instâncias inferiores, os custos de importação da Apple poderão ser reduzidos, o que abriria espaço para atenuar uma eventual pressão sobre os preços mais altos.

Enquanto aguarda os resultados, a gigante de Cupertino precisará absorver os efeitos das tarifas em vigência e, com isso, manejá-los para que não impacte a percepção dos seus consumidores sobre o seu principal lançamento do ano.

Segundo o CEO 2Chief executive officer, ou diretor executivo. da Maçã, Tim Cook, essas tarifas deverão gerar um impacto de aproximadamente US$1,1 bilhão em custos adicionais no atual trimestre fiscal da companhia.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via AppleInsider

Notas de rodapé

  • 1
    Lei federal dos EUA que concede ao presidente autoridade para declarar uma emergência nacional e, em resposta, regular o comércio internacional ou financeiro.
  • 2
    Chief executive officer, ou diretor executivo.

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
