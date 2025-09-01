Donos do RØDECaster Video agora podem usar seus iPhones em gravações

O aplicativo RØDE Capture ganhou recentemente um novo recurso no iOS o qual permite usar o iPhone com uma fonte de vídeo sem fio quando combinado a um RØDECaster Video, console de produção de vídeo e áudio da marca.

E por falar no RØDECaster Video, ele também recebeu, por meio de um update de firmware, suporte ao padrão Network Device Interface (NDI) — protocolo muito usado na indústria para possibilitar a transmissão de vídeo em alta qualidade e com baixíssima latência via IP.

Segundo a empresa australiana, o recurso para iPhone é compatível até mesmo com o modo Dual Cam, o qual permite gravar vídeos com as câmeras frontal e traseira ao mesmo tempo. Nesse caso, é possível separar os vídeos em feeds independentes ou juntá-los em apenas um.

Também é possível aproveitar essa funcionalidade de forma cabeada com a ajuda de um adaptador Ethernet na mesma rede usada para a conexão sem fio, como destacado pelo 9to5Mac.

Por enquanto, esse recurso é exclusivo do RØDE Capture para iOS. Mais informações sobre esse update e a atualização de firmware do RØDECaster Video podem ser conferidas nessa página.

Aos interessados, o RØDECaster Video sai por US$1.200 na loja da empresa.

