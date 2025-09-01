Navegue

Integração do RØDE Capture com o iPhone

Donos do RØDECaster Video agora podem usar seus iPhones em gravações

Bruno Cardoso
01/09/2025 • 15:33
Leitura de 1 minuto

O aplicativo RØDE Capture ganhou recentemente um novo recurso no iOS o qual permite usar o iPhone com uma fonte de vídeo sem fio quando combinado a um RØDECaster Video, console de produção de vídeo e áudio da marca.

E por falar no RØDECaster Video, ele também recebeu, por meio de um update de firmware, suporte ao padrão Network Device Interface (NDI) — protocolo muito usado na indústria para possibilitar a transmissão de vídeo em alta qualidade e com baixíssima latência via IP.

Integração do RØDE Capture com o iPhone
Integração do RØDE Capture com o iPhone

Segundo a empresa australiana, o recurso para iPhone é compatível até mesmo com o modo Dual Cam, o qual permite gravar vídeos com as câmeras frontal e traseira ao mesmo tempo. Nesse caso, é possível separar os vídeos em feeds independentes ou juntá-los em apenas um.

Também é possível aproveitar essa funcionalidade de forma cabeada com a ajuda de um adaptador Ethernet na mesma rede usada para a conexão sem fio, como destacado pelo 9to5Mac.

YouTube video

Por enquanto, esse recurso é exclusivo do RØDE Capture para iOS. Mais informações sobre esse update e a atualização de firmware do RØDECaster Video podem ser conferidas nessa página.

Aos interessados, o RØDECaster Video sai por US$1.200 na loja da empresa.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
