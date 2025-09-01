Espessura do “iPhone 17 Air” será possível com tecnologia da LG Innotek

O tão especulado “iPhone 17 Air”, segundo informações do Korea JoongAng Daily, contará com uma tecnologia avançada desenvolvida pela LG Innotek a qual possibilitou à Apple torná-lo o smartphone mais fino da sua história (ele está previsto para ter apenas 5,5mm de espessura).

Trata-se da tecnologia “copper post” (ou “coluna de cobre”, em tradução livre), a qual substituirá as tradicionais esferas de solda usadas para conectar a placa lógica ao substrato do processador, que limitam o quanto esses componentes podem ser comprimidos e acabam utilizando muito espaço.

Com o método “copper post”, a conexão ocorre por meio de colunas de cobre com uma microesfera de solda no topo — um método que permite reduzir a área do substrato em até 20%, ao mesmo tempo em que possibilita tornar os smartphones mais finos, mantendo o mesmo desempenho.

Essa tecnologia, que já resultou em mais de 40 patentes para a LG Innotek, foi adotada pela primeira vez pela Apple com o iPhone 16e. Inclusive, ela estará não apenas no modelo ultrafino, como em toda a linha “iPhone 17”, já que também é excelente para otimizar a dissipação de calor.

O site também fala sobre outras tecnologias sul-coreanas que estarão nos novos iPhones, como os painéis OLED LTPO da Samsung Display e da LG Display, que serão exclusivamente dessas empresas para o modelo “Air” e dividirão espaço com a BOE no “iPhone 17 Pro”.

via Wccftech