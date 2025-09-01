Macs com Apple Silicon podem rodar o modelo visual FastVLM pelo navegador

Em maio, a Apple apresentou o FastVLM, um modelo de linguagem visual (VLM, na sigla em inglês) que processa imagens quase instantaneamente, sem exigir muitos recursos do sistema. Agora, como visto pelo 9to5Mac, é possível testá-lo com facilidade.

Publicidade

Isso porque a Apple disponibilizou a versão mais leve do modelo (a FastVLM-0.5B) para uso diretamente no navegador, sendo possível usar a câmera de seu Mac com Apple Silicon para testar como a tecnologia consegue descrever o que está sendo apresentado.

A interface conta com uma área grande de exibição da imagem que é transmitida pela câmera em tempo real, bem como dois espaços de texto. No canto superior esquerdo você pode digitar ou selecionar um comando desejado, enquanto à direita ele descreve o que processar.

Em teste rápido em um MacBook Air (M1) de 8GB, o modelo rodou de forma satisfatória, embora obviamente tenha consumido muito poder de fogo da máquina — o que é compreensível, uma vez que tudo é executado e processado localmente no navegador.

Vale a pena conferir!