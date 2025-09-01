Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

MLS Season Pass volta a receber corte de preços pra reta final da temporada 2025

Bruno Cardoso
01/09/2025 • 12:30

Está pensando em acompanhar a reta final da Major League Soccer (MLS)? Pois saiba que a Apple voltou a reduzir o preço cobrado pelo restante da temporada 2025 no MLS Season Pass, dando uma ótima oportunidade para fãs da principal liga de futebol dos Estados Unidos acompanhar astros como Lionel Messi, Son Heung-min, Thomas Müller e cia.

Publicidade

Agora, é possível assistir às últimas rodadas da temporada por apenas R$15, e não mais por R$25 — preço que estava sendo praticado desde o último reajuste, realizado em julho.

Desta vez, porém, a Maçã decidiu reduzir também o valor do plano mensal, que agora sai por R$15/mês.

A assinatura do MLS Season Pass, vale lembrar, também dá acesso a conteúdos como MLS 360, Sunday Night Soccer, MLS Countdown e MLS La Previa, bem como aos playoffs da MLS Cup.

É sempre bom ter em mente, porém, que esses preços se aplicam apenas à temporada 2025 da MLS — o que significa que, assim que o ano virar, usuários passarão a ser cobrados pelo preço cheio do MLS Season Pass. É possível, no entanto, assinar o serviço e cancelar a renovação automática logo em seguida para evitar cobranças indesejadas.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

Rumor: iPhone dobrável terá mesmo Touch ID no botão lateral, e não sob a tela
Posts relacionados