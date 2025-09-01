MLS Season Pass volta a receber corte de preços pra reta final da temporada 2025

Está pensando em acompanhar a reta final da Major League Soccer (MLS)? Pois saiba que a Apple voltou a reduzir o preço cobrado pelo restante da temporada 2025 no MLS Season Pass, dando uma ótima oportunidade para fãs da principal liga de futebol dos Estados Unidos acompanhar astros como Lionel Messi, Son Heung-min, Thomas Müller e cia.
Agora, é possível assistir às últimas rodadas da temporada por apenas R$15, e não mais por R$25 — preço que estava sendo praticado desde o último reajuste, realizado em julho.
Desta vez, porém, a Maçã decidiu reduzir também o valor do plano mensal, que agora sai por R$15/mês.
A assinatura do MLS Season Pass, vale lembrar, também dá acesso a conteúdos como MLS 360, Sunday Night Soccer, MLS Countdown e MLS La Previa, bem como aos playoffs da MLS Cup.
É sempre bom ter em mente, porém, que esses preços se aplicam apenas à temporada 2025 da MLS — o que significa que, assim que o ano virar, usuários passarão a ser cobrados pelo preço cheio do MLS Season Pass. É possível, no entanto, assinar o serviço e cancelar a renovação automática logo em seguida para evitar cobranças indesejadas.