Oferta: iPhone 16 (256GB) com 32% de desconto!

Aproveitando a iminente chegada dos “iPhones 17”, as varejistas brasileiras estão se mexendo e aproveitando para comercializar as versões anteriores do smartphone por preços mais baixos que o comum. Prova disso é o iPhone 16, um dos modelos mais vendidos pela Maçã.

Publicidade

Em sua lista de especificações técnicas, vale observar, há uma tela de 6,1 polegadas, um conjunto de duas câmeras (com um sistema Fusion de 48 megapixels e uma câmera ultra-angular de 12MP) e o processador A18, além da presença do Controle da Câmera (Camera Control) e do botão de Ação (Action Button).

Se você está atrás desse modelo, hoje a Amazon está com uma promoção excelente. Trata-se da versão de 256GB, na cor preta. Ele está saindo por R$6.011,52.

iPhone 16 de 256GB



Parcelado: de R$8.599,00 por R$6.011,52 em até 12x

À vista: de R$7.739,10 por R$5.249,01https://t.co/ZqdLeH4fGO — MM Ofertas (@MMOfertas) September 1, 2025

Se levarmos em conta que o preço tabelado desse modelo aqui no Brasil é de R$8.599,00, estamos diante de um desconto de 30%. Esse valor ainda pode ser dividido em até 12 vezes nos cartões de crédito.

Publicidade

Já para quem preferir pagar à vista, o preço fica melhor: ele cai para R$5.249,01 — representando um desconto de 32% em relação ao preço à vista da Apple, de R$7.739,10.

Todos os descontos de promoções divulgadas pelo MacMagazine são calculados com base nos preços sugeridos pela Apple ou por outras fabricantes. Pode ser que um determinado produto seja comumente encontrado por valores inferiores em redes varejistas, mas a nossa base de comparação é sempre em cima das tabelas oficiais.

Aproveitem! 📱

Fique sempre por dentro das ofertas!

Se você não é louco, é claro que gosta de economizar. E, para isso, o MacMagazine tem diversas opções para ajudar você a conseguir comprar o seu produto Apple pagando menos!

Você pode usar a nossa extensão para os navegadores Chrome/Opera/Edge, acompanhar as ofertas pelo MM Fórum, pelo Facebook, pelo X/Twitter, pelo Threads, pelo Mastodon ou por um canal no Telegram. Escolha a melhor opção para você — ou todas, para depois não se arrepender — e economize! 😉

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.