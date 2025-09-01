Promoções na App Store: 3D Anatomy, Psychofunk, 1888 Cam – Classic Film Camera e mais!

Abrindo esta semana com uma boa seleção de promoções na App Store!

O 3D Anatomy é um excelente aplicativo educacional, criado pela Education Mobile — e nosso destaque do dia.

Ele é um app referência para estudantes, professores e até mesmo curiosos que desejam conhecer melhor o interior do corpo humano de uma forma interativa e muito bacana.

Um aplicativo verdadeiro e totalmente em 3D para aprender anatomia humana com filmes de ação muscular, teste de posição em 3D e pronúncia em áudio, construído em uma interface de toque 3D interativa avançada.

Realize uma dissecção virtual! Contando com mais de 100 movimentos de músculos e ossos, com a possibilidade de movimento de câmera por diversos ângulos e com ampliação/redução em poucos toques, o aplicativo é uma verdadeira viagem pelo corpo humano.

Aproveite a oferta e baixe agora mesmo!

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$80 em descontos:

Jogos

Puzzles.

Batalhas espaciais.

Jogo de tabuleiro.

Aplicativos

Efeitos para fotos.

Aprenda sobre frações.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🚀