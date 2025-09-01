Rumor: iPhone dobrável terá mesmo Touch ID no botão lateral, e não sob a tela

Em maio deste ano, o analista Ming-Chi Kuo já havia afirmado que o iPhone dobrável que a Apple está desenvolvendo não contará com o Face ID, a tecnologia de reconhecimento facial da empresa. Em vez disso, o aparelho deverá contar com o tradicional Touch ID, integrado ao botão lateral.

Recentemente, a Bloomberg corroborou a afirmação de que o futuro dobrável contará com um sensor de impressões digitais, mas Kuo compartilhou ontem, em uma publicação no X, que rumores do mercado (não especificados) afirmam que se tratará de um sensor sob a tela, uma tecnologia já presente em aparelhos com Android.

Six months ago, I predicted the foldable iPhone would use side-button Touch ID. There are now market rumors that it will adopt an under-display ultrasonic fingerprint sensor, but I think that’s unlikely. It’s expected that Luxshare ICT will supply the side-button Touch ID module… https://t.co/KsGu49JXkP — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 1, 2025 Há seis meses, previ que o iPhone dobrável usaria o Touch ID no botão lateral. Agora, há rumores no mercado de que ele adotará um sensor de impressão digital ultrassônico sob a tela, mas acho isso improvável. Espera-se que a Luxshare ICT forneça o módulo Touch ID integrado ao botão lateral para o iPhone dobrável.

Kuo afirmou que tal especulação é “improvável” de se concretizar e reiterou que a tecnologia será lançada mesmo no botão lateral do aparelho — como ocorre com alguns modelos de iPads. Inclusive, Kuo também fala que a Luxshare ICT deverá fornecer o módulo do Touch ID para o futuro dobrável da Maçã.

Rumores envolvendo o Touch ID sob a tela, vale recordar, já são bem antigos. Em 2023, especulou-se que a tecnologia será lançada até 2026. Como não foi especificado que o modelo dobrável seria o primeiro a adotá-la, ainda é possível (embora improvável) que ela esteja em outro modelo já no ano que vem.