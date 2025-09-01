Treinamento de funcionários indica “iPhones 17” sem SIM físico na UE

Já há alguns anos, iPhones vendidos nos Estados Unidos vêm sem a tradicional bandeja para cartões SIM na lateral, fazendo com que os chips virtuais (ou eSIM) sejam a única opção para consumidores.

Segundo informações do MacRumors, essa tendência está prestes a se expandir para a União Europeia, com a iminente chegada dos “iPhones 17” — cujo anúncio acontecerá no próximo dia 9.

Isso pois, segundo fontes ouvidas pelo veículo, a Apple tem treinado vendedores das suas lojas no Velho Continente para que eles possam instruir melhor os compradores acerca dos eSIMs, presentes nos iPhones desde as gerações XR/XS.

Ao que tudo indica, esses funcionários — o que também inclui empregados de revendedoras autorizadas — precisam completar esse treinamento, que é realizado em um app interno chamado SEED, até esta sexta-feira (5/9).

Obviamente, é possível que a Apple esteja apenas reforçando o conhecimento dos seus vendedores acerca dos chips virtuais, e não planejando matar os SIMs tradicionais na UE por completo. O timing dessa notícia e os rumores de que a Apple estava planejando matar a velha bandeja em mais países e regiões, porém, com certeza jogam contra essa teoria.

E por falar em rumores, eles apontam que pelo menos um dos modelos da nova linha de iPhones virá sem um espaço para cartões SIM tradicionais em todo o mundo: o “iPhone 17 Air”. Isso se dá, como vocês já devem estar suspeitando, por conta da espessura diminuta do aparelho, a qual torna a existência de uma bandeja removível quase impossível.

Parece que os dias dos chips físicos estão mesmo contados…