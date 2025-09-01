Último MacBook Air de 11″ vira obsoleto; iPhone 8 Plus se torna clássico

E a lista de produtos clássicos/obsoletos da Apple voltou a crescer. Desta vez, mais um iPhone passou a integrar essa “família”, além de nada menos que três MacBooks bem populares.

O iPhone a passar pela “degola” ontem (quando a lista foi atualizada) foi o iPhone 8 Plus, que agora integra a lista de produtos clássicos da Maçã. Mais especificamente, os modelos adicionados foram as versões de 64GB e 256GB de armazenamento — lembrando que também existiu uma de 128GB.

Produtos clássicos (vintage), só para recapitular, são aqueles que já pararam de ser vendidos pela Apple há pelo menos cinco anos. Nesse caso, a empresa e os centros de serviço autorizados até podem oferecer reparos, mas apenas se houver disponibilidade de peças.

Lançado no final de 2017, o iPhone 8 Plus foi o último “iPhone de botão” a contar com uma tela de 5,5 polegadas. Equipado com um sistema duplo de câmeras e o chip A11 Bionic, ele foi — ao lado do seu irmão menor, o iPhone 8, e do flagship daquele ano, o iPhone X — um dos primeiros smartphones da empresa a suportar carregamento sem fio (Qi).

Já entre os produtos obsoletos, temos um MacBook Air (modelo de 11″, início de 2015) e dois MacBooks Pro (o modelo de 13″ com quatro portas Thunderbolt 3, 2017; e o modelo de 15″, 2017).

Produtos obsoletos (obsolete), por sua vez, são aqueles que tiveram a sua comercialização encerrada há pelo menos sete anos, o que dá à Apple e aos seus parceiros o direito de negar reparos em qualquer circunstância. Alguns modelos de MacBooks, no entanto, podem continuar tendo suas baterias trocadas por até dez anos.

Esse MacBook Air chama a atenção por ter sido o último com uma tela de 11″, além de ainda carregar a linguagem de design introduzida com o primeiríssimo modelo da linha, cujo lançamento aconteceu em 2008.

Os dois MacBooks Pro, por outro lado, não têm nada de muito chamativo além de estarem entre os primeiros da linha profissional a contar com a linguagem de design introduzida em 2015, com o MacBook de 12″ — e que, como bem sabemos, ficou marcada pelo péssimo teclado borboleta e por problemas de thermal throttling.

E você, tem/teve algum desses produtos?