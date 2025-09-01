Update do Telegram inclui música nos perfis, guia de perfil padrão e mais

O mais recente update do Telegram inclui algumas novidades como opções para adicionar música ao seu perfil, escolher uma guia de perfil padrão, definir temas de chat e atualizar os presentes para outros usuários.

Vamos conferir cada uma delas mais detalhadamente a seguir.

Música no perfil

Com essa opção, é possível adicionar arquivos de áudio de qualquer um dos seus chats ao seu perfil a partir do reprodutor de mídias. A faixa selecionada aparecerá abaixo da sua foto e, à medida que você adiciona novas músicas, o Telegram cria automaticamente uma playlist que inclui as anteriores.

Guia de perfil padrão

Outra nova opção também permite que você escolha qual aba será exibida primeiro quando alguém abre o seu perfil — seja para destacar os seus stories salvos, as suas coleções de presentes ou outras mídias.

Temas de presentes

O Telegram também está lançando dezenas de novos papéis de parede de chat dinâmicos que podem ser definidos como tema personalizado em qualquer chat privado. Para acessar cada um deles, porém, é necessário possuir um presente.

Atualização de presentes

Por falar em presentes, agora você pode enviar estrelas para cobrir o custo de atualização de um presente no perfil de outra pessoa — se este usuário decidir atualizar o presente em um momento posterior, ela estará disponível gratuitamente.

Preços de presentes

Ainda em matéria de presente, os usuários podem negociar com segurança presentes colecionáveis dentro do Telegram — com a possibilidade de visualizar o preço de revenda aproximado e estatísticas, como o preço médio de venda de outros presentes da mesma coleção.

Miniapp de stickers

Além de já permitir a criação de stickers personalizados com um editor integrado, o Telegram agora também está liberando um novo miniapp o qual permite que você crie stickers e emojis, gerencie os seus pacotes e veja estatísticas de uso detalhadas.

Certifique-se de manter o Telegram atualizado no seu dispositivo para conferir as novidades mais recentes!