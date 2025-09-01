Navegue

WhatsApp libera criação de planos de fundo com IA para chamadas de vídeo

Luiz Gustavo Ribeiro
01/09/2025 • 18:32

Já há algum tempo, o WhatsApp oferece opções de filtros e planos de fundo (backgrounds) durante as chamadas de vídeo — e hoje essa funcionalidade ganhou um toque de inteligência artificial.

Conforme divulgado pelo mensageiro no X (ex-Twitter), foram adicionados mais efeitos/filtros para chamadas, fotos e vídeos, bem como a possibilidade de gerar cenários específicos com o recurso Imaginar da Meta AI.

Adicionamos ainda mais efeitos e filtros para videochamadas, fotos e vídeos 🤳 e agora você também pode imaginar qualquer fundo e dar vida a ele com a Meta AI no WhatsApp.

Para criar um background com IA, basta seguir os passos abaixo:

  1. Entre em uma ligação de vídeo ou abra a sua câmera no WhatsApp;
  2. Toque no ícone de varinha e depois em “Planos de fundo”;
  3. Passe pelas opções disponíveis e selecione “Criar com IA”;
  4. No campo de texto, descreva a imagem que você deseja criar e prossiga.

Segundo a plataforma, os planos de fundo gerados por IA “ajudam a melhorar ainda mais a sua experiência com as ligações de vídeo e a câmera no WhatsApp ao personalizar a sua imagem para que você se sinta mais confortável e consiga se expressar de jeitos divertidos”.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
