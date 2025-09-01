WhatsApp libera criação de planos de fundo com IA para chamadas de vídeo

Já há algum tempo, o WhatsApp oferece opções de filtros e planos de fundo (backgrounds) durante as chamadas de vídeo — e hoje essa funcionalidade ganhou um toque de inteligência artificial.

Conforme divulgado pelo mensageiro no X (ex-Twitter), foram adicionados mais efeitos/filtros para chamadas, fotos e vídeos, bem como a possibilidade de gerar cenários específicos com o recurso Imaginar da Meta AI.

we've added even more effects and filters for video calls, photos and videos 🤳 and now you can also imagine any background and bring it to life with Meta AI on WhatsApp pic.twitter.com/MRKca1d5ea — WhatsApp (@WhatsApp) September 1, 2025 Adicionamos ainda mais efeitos e filtros para videochamadas, fotos e vídeos 🤳 e agora você também pode imaginar qualquer fundo e dar vida a ele com a Meta AI no WhatsApp.

Para criar um background com IA, basta seguir os passos abaixo:

Entre em uma ligação de vídeo ou abra a sua câmera no WhatsApp; Toque no ícone de varinha e depois em “Planos de fundo”; Passe pelas opções disponíveis e selecione “Criar com IA”; No campo de texto, descreva a imagem que você deseja criar e prossiga.

Segundo a plataforma, os planos de fundo gerados por IA “ajudam a melhorar ainda mais a sua experiência com as ligações de vídeo e a câmera no WhatsApp ao personalizar a sua imagem para que você se sinta mais confortável e consiga se expressar de jeitos divertidos”.