WhatsApp libera criação de planos de fundo com IA para chamadas de vídeo

Já há algum tempo, o WhatsApp oferece opções de filtros e planos de fundo (backgrounds) durante as chamadas de vídeo — e hoje essa funcionalidade ganhou um toque de inteligência artificial.
Conforme divulgado pelo mensageiro no X (ex-Twitter), foram adicionados mais efeitos/filtros para chamadas, fotos e vídeos, bem como a possibilidade de gerar cenários específicos com o recurso Imaginar da Meta AI.
Para criar um background com IA, basta seguir os passos abaixo:
- Entre em uma ligação de vídeo ou abra a sua câmera no WhatsApp;
- Toque no ícone de varinha e depois em “Planos de fundo”;
- Passe pelas opções disponíveis e selecione “Criar com IA”;
- No campo de texto, descreva a imagem que você deseja criar e prossiga.
Segundo a plataforma, os planos de fundo gerados por IA “ajudam a melhorar ainda mais a sua experiência com as ligações de vídeo e a câmera no WhatsApp ao personalizar a sua imagem para que você se sinta mais confortável e consiga se expressar de jeitos divertidos”.