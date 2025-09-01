WhatsApp testa publicação de Status para Amigos Próximos no iOS

A Meta está desenvolvendo um novo recurso que permitirá compartilhar Status no WhatsApp apenas com uma lista de Amigos Próximos, semelhante ao que já acontece no Instagram.

A funcionalidade permitirá que o usuário crie uma lista exclusiva diretamente nas configurações de privacidade. No momento em que for publicar, será possível escolher se o Status será exibido para o público padrão ou apenas para essa lista restrita. Assim, como no Instagram, os posts compartilhados apenas com amigos próximos terão uma diferenciação visual, com cor distinta para que seja possível entender a exclusividade do conteúdo.

📝 WhatsApp beta for iOS 25.23.10.80: what's new?



WhatsApp is working on a feature that allows users to share status updates with their close friends, and it will be available in a future update!https://t.co/6ejyygW6Hc pic.twitter.com/uxtVQ02UAO — WABetaInfo (@WABetaInfo) August 31, 2025 📝 WhatsApp beta para iOS 25.23.10.80: novidades?

A gestão da lista é privada, o que significa que contatos adicionados ou removidos não recebem notificações sobre possíveis mudanças. Entretanto, vale destacar que se alterações forem feitas ao mesmo tempo em que um Status já estiver publicado, as mudanças só se aplicam a novas postagens. Logo, se o usuário quiser ajustar quem vê um conteúdo já divulgado, será necessário apagar e republicar o conteúdo.

Todos os Status seguem as regras usuais da plataforma: desaparecem após 24 horas e são protegidos por criptografia de ponta a ponta, o que garante que apenas contatos selecionados tenham acesso aos posts — privando a própria Meta de vê-los.

O recurso Amigos Próximos ainda está em fase de desenvolvimento e deverá ser liberado em uma atualização futura do aplicativo.