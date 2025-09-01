Navegue

WhatsApp testa publicação de Status para Amigos Próximos no iOS

Bruno S. Gentile
01/09/2025 • 14:03

A Meta está desenvolvendo um novo recurso que permitirá compartilhar Status no WhatsApp apenas com uma lista de Amigos Próximos, semelhante ao que já acontece no Instagram.

A funcionalidade permitirá que o usuário crie uma lista exclusiva diretamente nas configurações de privacidade. No momento em que for publicar, será possível escolher se o Status será exibido para o público padrão ou apenas para essa lista restrita. Assim, como no Instagram, os posts compartilhados apenas com amigos próximos terão uma diferenciação visual, com cor distinta para que seja possível entender a exclusividade do conteúdo.

📝 WhatsApp beta para iOS 25.23.10.80: novidades?
O WhatsApp está trabalhando em um recurso que permite aos usuários compartilhar atualizações de Status com seus amigos próximos, e ele estará disponível em uma atualização futura!

A gestão da lista é privada, o que significa que contatos adicionados ou removidos não recebem notificações sobre possíveis mudanças. Entretanto, vale destacar que se alterações forem feitas ao mesmo tempo em que um Status já estiver publicado, as mudanças só se aplicam a novas postagens. Logo, se o usuário quiser ajustar quem vê um conteúdo já divulgado, será necessário apagar e republicar o conteúdo.

Todos os Status seguem as regras usuais da plataforma: desaparecem após 24 horas e são protegidos por criptografia de ponta a ponta, o que garante que apenas contatos selecionados tenham acesso aos posts — privando a própria Meta de vê-los.

O recurso Amigos Próximos ainda está em fase de desenvolvimento e deverá ser liberado em uma atualização futura do aplicativo.

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
