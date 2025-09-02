App SongCapsule Quiz ganha playlist especial de Taylor Swift

O SongCapsule Quiz, app de quiz musical integrado ao Apple Music e desenvolvido pela brasileira Sorcererhat, recebeu uma nova atualização que promete agradar fãs de Taylor Swift.

Publicidade

A versão 1.3.1 do app adiciona a playlist especial “Taylor’s Version”, em que os jogadores precisam adivinhar se a música em reprodução pertence à versão original ou a alguma regravação lançada pela artista após 2021. O desafio reúne faixas dos quatro álbuns já regravados pela cantora: “Fearless”, “Speak Now”, “Red” e “1989”. A playlist conta ainda com um ranking dedicado no Game Center, permitindo competir com amigos e outros fãs da “loirinha”.

Além disso, a atualização trouxe mudanças na dinâmica dos desafios. A partir de agora, todos os jogadores podem enviar até três desafios gratuitos para amigos no Game Center, enquanto os usuários da versão Deluxe continuam com o benefício de desafios ilimitados e experiência sem anúncios.

O SongCapsule Quiz já conta com outras playlists temáticas, incluindo artistas como Olivia Rodrigo, The Beatles e Michael Jackson, todas com placares de competição.

O app é gratuito, mas conta com compras internas. A versão Deluxe vitalícia custa R$60, a mensal sai por R$10 e a anual tem um custo de R$40. A nova atualização já está disponível na App Store.