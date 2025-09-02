Apple libera nonas betas do iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26

Inesperadamente, estão agora disponíveis as nonas(!) versões de testes do iOS 26 (compilação 23A5336a ), iPadOS 26 (idem), macOS Tahoe 26 ( 25A5351b ), watchOS 26 ( 23R5350b ), tvOS 26 ( 23J5351a ) e visionOS 26 ( 23M5335b ) para desenvolvedores.

Publicidade

Ademais, as quintas Release Candidates (RCs) do macOS Sequoia 15.7 (compilação 24G219 ) e do macOS Sonoma 14.8 ( 23J19 ) também foram liberadas hoje pela Apple.

Os novos sistemas trarão algumas das atualizações mais significativas já lançadas para iPhones, iPads e Macs (além de novos recursos e aprimoramentos), conforme anunciado durante a WWDC25.

Cabe ressaltar que, embora a Apple disponibilize o acesso às versões beta para desenvolvedores gratuitamente, as betas públicas desses sistemas já estão disponíveis, caso alguém prefira instalá-las.

É esperado que as RCs dos novos sistemas sejam liberadas na semana que vem, após o evento especial da Apple marcado para o dia 9 de setembro (próxima terça-feira) — ou seja, a espera está chegando ao fim! 🙌🏼