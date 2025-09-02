Apple libera nonas betas do iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26

Inesperadamente, estão agora disponíveis as nonas(!) versões de testes do iOS 26 (compilação
23A5336a), iPadOS 26 (idem), macOS Tahoe 26 (
25A5351b), watchOS 26 (
23R5350b), tvOS 26 (
23J5351a) e visionOS 26 (
23M5335b) para desenvolvedores.
Ademais, as quintas Release Candidates (RCs) do macOS Sequoia 15.7 (compilação
24G219) e do macOS Sonoma 14.8 (
23J19) também foram liberadas hoje pela Apple.
Os novos sistemas trarão algumas das atualizações mais significativas já lançadas para iPhones, iPads e Macs (além de novos recursos e aprimoramentos), conforme anunciado durante a WWDC25.
Cabe ressaltar que, embora a Apple disponibilize o acesso às versões beta para desenvolvedores gratuitamente, as betas públicas desses sistemas já estão disponíveis, caso alguém prefira instalá-las.
É esperado que as RCs dos novos sistemas sejam liberadas na semana que vem, após o evento especial da Apple marcado para o dia 9 de setembro (próxima terça-feira) — ou seja, a espera está chegando ao fim! 🙌🏼