JENNIE X Beats | Special-Edition Beats Solo 4

Beats lança edição especial dos Solo 4 em parceria com JENNIE

Douglas Nascimento
02/09/2025 • 11:59
Leitura de 1 minuto

A Beats lançou hoje a mais nova edição especial dos Beats Solo 4 — desta vez em parceria com a cantora, rapper, compositora e atriz sul-coreana JENNIE, vocalista do grupo BLACKPINK.

Agora, a parceria visa divulgar o primeiro álbum solo da artista, “Ruby”, lançado em março. O disco empresta sua cor vermelha aos fones, os quais contam também com uma almofada UltraPlush decorada com símbolos que remetem à carreira de JENNIE (algo inédito nessas parcerias).

YouTube video

Outro destaque dessa personalização é a presença de fitas vermelhas destacáveis em formato de laço que remetem às iniciais do nome da artista e do álbum, as quais certamente deixam essa edição dos Beats Solo 4 para lá de única.

Como sempre, os fones também acompanham uma case personalizada na cor vermelha com o logo da Beats e o da cantora lado a lado.

Em um vermelho rubi tão vívido quanto o álbum dela. Esses fones de ouvido ultraleves apresentam dois laços vermelhos anexáveis e um estojo de transporte de cores combinadas para combinar com sua era Ruby.

Nos últimos dias, cabe destacar, a Beats e perfis relacionados à própria artista já haviam divulgado teasers e imagens relacionadas a esse anúncio — para fazer aquele suspense em torno do lançamento.

De acordo com a marca, a edição limitada dos Beats Solo 4 de JENNIE estará disponível a partir de 5 de setembro por US$200 na Apple Store Online, bem como em algumas lojas físicas selecionadas na China, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos e no Japão. Só é uma pena ele não fazer parte da campanha (PRODUCT)RED, né?…

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
