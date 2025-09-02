Beats lança edição especial dos Solo 4 em parceria com JENNIE

A Beats lançou hoje a mais nova edição especial dos Beats Solo 4 — desta vez em parceria com a cantora, rapper, compositora e atriz sul-coreana JENNIE, vocalista do grupo BLACKPINK.

Agora, a parceria visa divulgar o primeiro álbum solo da artista, “Ruby”, lançado em março. O disco empresta sua cor vermelha aos fones, os quais contam também com uma almofada UltraPlush decorada com símbolos que remetem à carreira de JENNIE (algo inédito nessas parcerias).

Outro destaque dessa personalização é a presença de fitas vermelhas destacáveis em formato de laço que remetem às iniciais do nome da artista e do álbum, as quais certamente deixam essa edição dos Beats Solo 4 para lá de única.

Como sempre, os fones também acompanham uma case personalizada na cor vermelha com o logo da Beats e o da cantora lado a lado.

Em um vermelho rubi tão vívido quanto o álbum dela. Esses fones de ouvido ultraleves apresentam dois laços vermelhos anexáveis e um estojo de transporte de cores combinadas para combinar com sua era Ruby.

Nos últimos dias, cabe destacar, a Beats e perfis relacionados à própria artista já haviam divulgado teasers e imagens relacionadas a esse anúncio — para fazer aquele suspense em torno do lançamento.

De acordo com a marca, a edição limitada dos Beats Solo 4 de JENNIE estará disponível a partir de 5 de setembro por US$200 na Apple Store Online, bem como em algumas lojas físicas selecionadas na China, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos e no Japão. Só é uma pena ele não fazer parte da campanha (PRODUCT)RED, né?…

Comprar Beats Solo 4 de Apple Preço à vista: R$1.754,10

Preço parcelado: R$1.949,00 em até 12x

Cor: preto fosco, azul-ardózia ou rosa crepúsculo

