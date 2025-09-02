Navegue

Cartões do Neon finalmente ganham compatibilidade com o Apple Pay

Eduardo Marques
02/09/2025 • 21:19
Neon no Apple Pay

É, meus amigos… após vermos os primeiros indícios de que os cartões do Neon ganhariam compatibilidade com o Apple Pay há cinco anos, isso finalmente se concretizou!

De acordo com essa página do banco, apenas cartões virtuais pode ser adicionado à carteira digital da Apple — tanto em iPhones quanto em Apple Watches. Vale notar, também, que os cartões são compatíveis com outras carteiras digitais, como Samsung Pay e Google Pay.

Para adicionar o seu cartão virtual do Neon ao sistema de pagamento sem contato da Apple no iPhone, basta abrir o app Carteira (Wallet), tocar no botão de “+”, inserir os dados e seguir o passo a passo mostrado na tela.

Sem dúvidas, o Neon foi uma das instituições financeiras que mais demoraram a entrar para o Apple Pay — afinal, como falamos, tudo já estava “praticamente pronto” há mais de cinco anos! Ainda assim… antes tarde do que nunca, não é mesmo?!

dica do Jailson Carlos

Eduardo Marques
Graduado em Comunicação Social pela ESPM-RJ, teve seu primeiro contato com um produto Apple (um iMac G5) em 2005, quando trabalhava em uma produtora de eventos. Depois foi morar fora para estudar e voltou com um iMac G5 (iSight) na bagagem. Sempre que passa em frente a uma Apple Store, é abduzido. Carioca e flamenguista, trabalha em um MacBook Pro de 16" (2021) e usa um iPhone 15 Pro Max, um Apple Watch Ultra 2 e uma Apple TV 4K (1ª geração), além dos AirPods Pro 2.
