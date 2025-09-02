Cartões do Neon finalmente ganham compatibilidade com o Apple Pay

É, meus amigos… após vermos os primeiros indícios de que os cartões do Neon ganhariam compatibilidade com o Apple Pay há cinco anos, isso finalmente se concretizou!
De acordo com essa página do banco, apenas cartões virtuais pode ser adicionado à carteira digital da Apple — tanto em iPhones quanto em Apple Watches. Vale notar, também, que os cartões são compatíveis com outras carteiras digitais, como Samsung Pay e Google Pay.
Para adicionar o seu cartão virtual do Neon ao sistema de pagamento sem contato da Apple no iPhone, basta abrir o app Carteira (Wallet), tocar no botão de “+”, inserir os dados e seguir o passo a passo mostrado na tela.
Sem dúvidas, o Neon foi uma das instituições financeiras que mais demoraram a entrar para o Apple Pay — afinal, como falamos, tudo já estava “praticamente pronto” há mais de cinco anos! Ainda assim… antes tarde do que nunca, não é mesmo?!
dica do Jailson Carlos