Coleção traz mais de 150 livros antigos de programação para o Macintosh

Macintosh é, sem dúvidas, uma das marcas mais icônicas da história da computação e, por causa disso, tudo o que acaba a envolvendo (principalmente se estamos falando dos modelos mais antigos dos Macs) desperta fascínio e nostalgia por quem gosta da área e da história da informática.

É difícil não ter um sentimento parecido ao se deparar com a coleção de livros de programação para o Macintosh disponibilizada pelo site Vintage Apple, a qual inclui mais de 150 livros antigos escaneados, todos em alta qualidade e em formato PDF facilmente acessível.

Nick R. foi generoso o suficiente para me enviar toda a sua biblioteca de programação antiga do Mac para ser escaneada destrutivamente e compartilhada com a comunidade. Adicionamos alguns dos nossos para uma coleção bastante grande (mais de 150) de livros antigos relacionados à programação Mac.

O acervo inclui livros como “Think Pascal” (referente à linguagem de programação estruturada criada nos anos 1970) e “Think C” — esse, obviamente, ensinando a como programar para Macs usando aquela que é considerada a mãe das principais linguagens de programação modernas.

Como os livros são principalmente dos anos 1980 e 1990, eles cobrem apenas o desenvolvimento para o Mac OS Classic, não contando com edições referentes ao Mac OS X ou às novas tecnologias herdadas da NeXT, a antiga empresa de Steve Jobs adquirida pela Maçã.

Interessante, não acham?

