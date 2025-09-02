Como colocar áudio nas suas publicações do Threads [iPhone]

Além de fazer postagens em textos, imagens, vídeos e GIFs, o Threads — rede social pertencente ao Instagram —, permite que você adicione um áudio. Isso pode dar um toque mais pessoal ao seu post, além de possibilitar uma nova forma de interação com os seus seguidores.
O processo de realizar essa gravação é supersimples, mas está disponível atualmente apenas pelos aplicativos móveis, como no iPhone. Confira como fazer isso a seguir! 🔊
- Abra o Threads no seu dispositivo.
- Toque no “+”, na barra inferior da tela.
- Selecione os três pontinhos e “Voz”.
- Quando estiver pronto para gravar, selecione a bolinha vermelha e comece a falar. Para finalizar, toque novamente na bolinha vermelha.
- Vá até “Concluir” para continuar a postagem ou na setinha para voltar a gravar novamente.
- Conclua tocando em “Postar”.