Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Mehaniq / Shutterstock.com
Mulher segurando um iPhone rodando o Threads

Como colocar áudio nas suas publicações do Threads [iPhone]

Pedro Henrique Nunes
02/09/2025 • 08:00
Leitura de 1 minuto

Além de fazer postagens em textos, imagens, vídeos e GIFs, o Threads — rede social pertencente ao Instagram —, permite que você adicione um áudio. Isso pode dar um toque mais pessoal ao seu post, além de possibilitar uma nova forma de interação com os seus seguidores.

Publicidade

O processo de realizar essa gravação é supersimples, mas está disponível atualmente apenas pelos aplicativos móveis, como no iPhone. Confira como fazer isso a seguir! 🔊

Posts relacionados

  1. Abra o Threads no seu dispositivo.
  2. Toque no “+”, na barra inferior da tela.
  3. Selecione os três pontinhos e “Voz”.
  4. Quando estiver pronto para gravar, selecione a bolinha vermelha e comece a falar. Para finalizar, toque novamente na bolinha vermelha.
  5. Vá até “Concluir” para continuar a postagem ou na setinha para voltar a gravar novamente.
  6. Conclua tocando em “Postar”.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como ocultar o nº de compartilhamentos em posts do Instagram
Posts relacionados